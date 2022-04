Αθλητικά

ΝΒΑ – Καλαϊτζάκης: Ρεκόρ καριέρας με τους Θάντερς

«Γεμάτη» εμφάνιση για τον 23χρονο γκαρντ, στην νίκη της Οκλαχόμα επί του Πόρτλαντ.

Ρεκόρ καριέρας πραγματοποίησε ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με τους 17 πόντους που σημείωσε στη νίκη των Θάντερ επί των Μπλέιζερς στην Οκλαχόμα Σίτι με 98-94.

Ο 23χρονος γκαρντ έπαιξε 43 λεπτά και είχε 17 πόντους (4/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/8 βολές), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ αλλά και 7 λάθη.

Για την ιστορία, πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζέιλεν Χορντ με 24 πόντους και 21 ριμπάουντ ενώ για το Πόρτλαντ ο Κίον Τζόνσον σημείωσε 18 πόντους.

