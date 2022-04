Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Μπαλάσκας: αυτονόητο ότι μπορεί να δούμε και άλλες συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην εκπομπή "Το Πρωινό"¨ο Σταύρος Μπαλάσκας για τις επικείμενες εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας.

Εν μέσω εξελίξεων και ενώ η Ρούλα Πισπιρίγκου είναι σε προσωρινή κράτηση στις φυλακές Κορυδαλλού και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Μάνος Δασκαλάκης δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, ο συνδικαλιστής των αστυνομικών, Σταύρος Μπαλάσκας μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Όσον αφορά την έρευνα για τα άλλα δύο παιδιά και να "δέσει" η έρευνα για την Μαλένα και την Ίριδα, αναφέρει: "Είναι αυτονόητο ότι μπορούμε να δούμε και άλλες συλλήψεις. Ας το πούμε ωμά. Η ελληνική αστυνομία και το ανθρωποκτονιών, ερευνά τέσσερις δολοφονίες. Τέσσερις εν δυνάμει ανθρωποκτονίες. Εαν βρεθεί ότι είναι ανθρωποκτονία το κάθε τι απο αυτά, θα πάει στη δικαιοσύνη σαν δολοφονία. Η μία, βρέθηκε, πήγε. Τώρα έχουμε ενταλθεί για τη σπιτονοικοκυρά και τα άλλα δύο παιδάκια. Ψάχνουμε εάν δολοφονήθηκαν και ποιοι είναι οι δολοφόνοι."

Στη συνέχεια ο κ. Μπαλάσκας απαντά πως "είναι πάρα πολύ πιθανο να έχουμε και άλλη σύλληψη πριν το Πάσχα, εαν στοιχειοθετηθούν αυτά που ψάχνουμε με τεχνικούς όρους, με τεχνικά μέσα και με τις αντιπαραβολές τις οποίες κάνουμε."

Επιπλέον, τόνισε πως οι περιπτώσεις που η αστυνομία έχει στείλει μία υπόθεση στη δικαιοσύνη και έχει "πέσει έξω" είναι το 0,1%.

Τέλος, επισημαίνει πως έαν αποδειχθεί ότι "θα μπορούσαμε να σώσουμε έστω ένα από τα παιδιά, θα είναι οδυνηρό, για πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα για εκείνους που είναι υπαίτιοι της ολιγορίας εάν αποδειχθεί."

Ειδήσεις σήμέρα:

Απεργία: “Παραλύει” η χώρα

“The 2Night Show” – Δελαπόρτας: Ανέκδοτες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο

ΥΠΕΞ: Απέλαση Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα