ΥΠΕΞ: Απέλαση Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα

Personae non gratae, 12 Ρώσοι διπλωμάτες για την Ελλάδα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Και η χώρα μας, σε συνέχεια των ενεργειών των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, απελαύνει ρώσους διπλωμάτες,

Οι Ελληνικές αρχές κηρύξαν 12 μέλη των Διπλωματικών και Προξενικών Αποστολών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που είναι διαπιστευμένα στην Ελλάδα, ως πρόσωπα μη αρεστά (personae non gratae).

Οι ανωτέρω κηρύχθηκαν ανεπιθύμητοι σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για της Διπλωματικές Υποθέσεις του 1961 και της Σύμβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Υποθέσεις του 1963.

Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα τον Ρώσο Πρέσβη σχετικά με την απόφαση αυτή.

