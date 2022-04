Life

“Το Πρωινό”: Λύγισαν on air με το συγκινητικό βίντεο από τα γενέθλια της Τζωρτζίνας

Η εκπομπή "Το πρωινό" έφερε στο φως της δημοσιότητας, ένα βίντεο από τα γενέθλια της 9χρονης Τζωρτζίνας, που φέρεται να βρήκε τον θάνατο από τη μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Ένα συγκινητικό βίντεο - ντοκουμέντο, προβλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" που δείχνει τη μικρή Τζωρτζίνα, να γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Τίποτα δεν προμήνυε τις άσχημες στιγμές που θα έρθουν με τη μικρούλα να έχει στο πλευρό της τους γονείς της, Ρούλα Πισπιρίγκου και Μάνο Δασκαλάκη και την αδερφούλα της Μαλένα.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο τον Οκτώβριο του 2016 και σε αυτό η Τζωρτζίνα γιορτάζει 3 χρόνια ζωής. Δίπλα της είναι η ενός έτους Μαλένα, αλλά και οι φίλοι της.

Βλέποντας το βίντεο ο Γιώργος Λιάγκας και ο Βαγγέλης Περρής έβαλαν τα κλάματα, ενώ η Φαίη Σκορδά σχολίασε συγκινημένη: «Αυτό το κοριτσάκι τώρα που βλέπουμε μας λένε πως μπορεί να το έχει σκοτώσει η μαμά του. Δεν το φαντάζεσαι, δεν πάει το μυαλό σου».

