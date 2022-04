Life

“Αγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1. Πάρτε μία... γεύση από το αποψινό επεισόδιο.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Λάμπρος με τον Ζάχο θα κατέβουν στην Αθήνα με την ελπίδα να συνδέσουν την έκθεση με τον Ξανθό.

Η Ελένη είναι σίγουρη για την ενοχή του Δούκα, για τις φωτιές που ξέσπασαν στις Καρυές και συγκρούεται μαζί του.

Η Μυρσίνη δεν αποκαλύπτει στον Δούκα τις φωτογραφίες των ανδρών που μαχαίρωσαν τον Κωνσταντή, ενώ λήγει τη μυστική συνεργασία της με τον Ακύλα.

Ο Σταμάτης ετοιμάζεται να το σκάσει με τα λεφτά και τον Ζαχαρία, αλλά ο γιος του θα του αλλάξει τα σχέδια.

Η Ελένη παίρνει την απόφαση να ξεκινήσει πόλεμο τόσο με τον Ακύλα, όσο και με τον Δούκα.

Ο Ακύλας θα προβεί σε μια αποκάλυψη που θα φέρει ξανά τα πάνω- κάτω στο σπίτι των Σεβαστών.

