Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι αλλαγές που φέρνει η Αφροδίτη στους Ιχθείς

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Νέα περίδο με θετικές εξελίξεις στα συναισθηματικά και τα προσωπικά, προανήγγειλε η αστρολόγος, Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος, τόνισε πως η Αφροδίτη επηρεάζει τον έρωτα και τα οικονομικά και έτσι, μπαίνοντας στους Ιχθείς, θα φέρει βελτίωση στην ψυσική διάθεση.

Επίσης τις επόμενες ημέρες, η συναισθηματική ζωή αλλά και τα οικονομικά, αναμένεται να πάνε αρκετά καλύτερα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

