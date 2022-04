Life

VICE Specials: “Εμπόριο Ανθρώπων ” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του ελληνικού γραφείου του VICE, προβάλλει ο ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη 7 Απριλίου στις 01:30, το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Εμπόριο Ανθρώπων».

Η εμπορία και διακίνηση ανθρώπων είναι ένα ακόμη είδος βίας και εκμετάλλευσης του ανθρώπου που στερεί την ελευθερία και τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Χαρακτηρίζεται ως η σύγχρονη σκλαβιά και το φαινόμενο αυτό έχει λάβει ραγδαία παγκόσμιες διαστάσεις, το οποίο πλήττει κυρίως γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με οργανώσεις που μάχονται για την καταπολέμησή του, θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο οργανωμένο έγκλημα στον κόσμο, μετά το εμπόριο όπλων, καθώς εκτιμάται ότι αποφέρει μεγάλο κέρδος στους δράστες με μικρό ρίσκο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εμπορία ανθρώπων είναι ένα διασυνοριακό έγκλημα και κρίσιμο ευρωπαϊκό πρόβλημα, καθώς παρατηρείται ότι σχεδόν τα μισά θύματα εμπορίας εντός της ΕΕ είναι υπήκοοί της. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί για δεκαετίες χώρα διέλευσης, αλλά και προορισμού, για τα δίκτυα αυτού του εγκλήματος. Σκοπός τους είναι κυρίως η σεξουαλική εκμετάλλευση, η εμπορία οργάνων όπως και ωαρίων, η επαιτεία, η εξαναγκαστική εργασία, αλλά και η γέννηση βρεφών για παράνομο εμπόριο.

Το VICE ερευνά το φαινόμενο και τη διάστασή του στη χώρα μας. Εξετάζει τις «στάσεις» των διακινητών στην Ελλάδα, με πιο δημοφιλή αυτή της Θεσσαλονίκης. Επισκέπτεται την οργάνωση «Α21» που δραστηριοποιείται αποκλειστικά ενάντια στην εμπορία ανθρώπων, με σκοπό να μάθει πώς λειτουργεί και εξελίσσεται το κύκλωμα. Επιπλέον, ακολουθεί τη δράση του Τμήματος Αντιμετώπισης Εμπορίας Ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη, στο «πεδίο», με εξειδικευμένους αξιωματικούς να αναλύουν το προφίλ των εγκληματιών, να περιγράφουν τις διάφορες διαστάσεις του εγκλήματος, αλλά και τις μεθόδους αντιμετώπισής του.

Ακόμα, το VICE ταξιδεύει στην Αλβανία, και ερευνά το πρόσφατο γεγονός που απασχόλησε τα ευρωπαϊκά μέσα, τη διπλή γυναικοκτονία των αδελφών Μetani από τον φερόμενο ως θύτη τους Perparim Ademi, τις οποίες για πολλά χρόνια φαίνεται να τις εξωθούσε σε εξαναγκαστική πορνεία.

Τέλος, στην κάμερα του VICE μιλάει, αποκλειστικά, επιζώσα του εμπορίου ανθρώπων, η οποία είχε πέσει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Μοιράζεται το βίωμά της, αλλά και το πώς κατάφερε να ξεφύγει.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 7 Απριλίου, 01:30, στον ΑΝΤ1.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials, πατώντας ΕΔΩ:

Ειδήσεις σήμερα:

“Τίτλοι τέλους” για την ενισχυμένη εποπτεία

Ο Μάνος Δασκαλάκης καταθέτει σήμερα στην ανακρίτρια

Φωτιά στο “Παπανικολάου”: Πέθανε και δεύτερος ασθενής





ης

Gallery