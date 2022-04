Life

“Special Report” - Ενόργανη Γυμναστική: “Σπάζοντας τη σιωπή” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αθλήτριες, για όσα υποστηρίζουν ότι βίωσαν στα γυμναστήρια, ενώ ήταν ανήλικες. Συνέντευξη της Σοφίας Μπεκατώρου. Τι απαντούν η Ομοσπονδία και η Πολιτεία.

Έφεραν διακρίσεις σε συλλογικό επίπεδο, ή φορώντας τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας. Προπονήθηκαν σκληρά, από μικρή ηλικία. Αλλά με ποιο τίμημα;

Τον Απρίλιο του 2021, περισσότερες από 20 πρώην αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής κατήγγειλαν, για πρώτη φορά δημοσίως, ότι υπήρξαν θύματα κακοποιητικής συμπεριφοράς από τους προπονητές που είχαν κατά την παιδική κι εφηβική ηλικία. Όσα έφεραν στο φως, γράφοντας μια νέα μελανή σελίδα του ελληνικού #MeToo, διατρέχουν μια περίοδο άνω των 25 ετών και αφορούν δεκάδες προπονητές και προπονήτριες, αρκετοί εκ των οποίων παραμένουν σήμερα εν ενεργεία.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος συναντά, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πέντε πρώην αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής με μακρά πορεία στο άθλημα, οι οποίες μιλούν στο «Special Report» -κάποιες για πρώτη φορά δημόσια- για όσα βίωσαν στα γυμναστήρια όταν ήταν ανήλικες. Οι πέντε πρώην αθλήτριες καταγγέλλουν περιστατικά λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας, αλλά και σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ αναφέρουν ότι στα γήπεδα δύσκολα έμενε κάτι κρυφό - πολλοί έβλεπαν, αλλά ελάχιστοι αντιδρούσαν. Επίσης, εξηγούν πώς έφτασαν στην απόφαση να σπάσουν τη σιωπή τους, μετά από τόσα χρόνια, και διατυπώνουν την ελπίδα ότι με τον αγώνα που δίνουν θα δημιουργηθεί ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά και τους νέους αθλητές.

Πόσο δύσκολο είναι, όμως, σήμερα για ένα θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς να μιλήσει δημόσια; Ποια ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα η υπόθεση, ένα χρόνο μετά τις αρχικές καταγγελίες; Μπορεί να σπάσει η «ομερτά» και πόσο απέχουν οι πρώην αθλήτριες από τη δικαίωση που επιθυμούν;

Στην κάμερα της εκπομπής μιλά, ακόμη, η Ολυμπιονίκης της Ιστιοπλοΐας Σοφία Μπεκατώρου, η οποία ενέπνευσε και τις αθλήτριες της ενόργανης με την απόφασή της να μιλήσει δημόσια για τη δική της ιστορία και να σταθεί στο πλευρό θυμάτων κακοποίησης. Τις δικές τους απαντήσεις δίνουν η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, και ο διευθυντής της επιτροπής Ηθικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής, Αλεξάντερ ΜακΛιν, ενώ ο Ρουμάνος ιστορικός Στεζαρέλ Ολάρου, εντοπίζει, μέσα από τα αρχεία των ρουμανικών μυστικών υπηρεσιών, τις απαρχές μιας κακοποιητικής προπονητικής τακτικής που επηρέασε και την καριέρα της θρυλικής αθλήτριας, Νάντια Κομανέτσι.

"Special Report", αυτήν την Παρασκευή, 8 Απριλίου, στις 23:30, στον ΑΝΤ1.

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr

Gallery