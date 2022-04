Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι : Η Τουρκία παίζει σημαντικό ρόλο

Η Τουρκία παίζει σημαντικό ρόλο, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι Χαμπέρτουρκ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοδιμίρ Ζελένσκι, αποκαλύπτοντας ότι τα τουρκικά πλοία χρησιμοποιούνται για εκκένωση των τραυματιών στην Μαριούπολη.





«Προς το παρόν, δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις», είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος λέγοντας ότι βασίζονται στην πλήρη υποστήριξη της Τουρκίας και εμπιστεύονται την τουρκική ηγεσία.

Στη συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι, ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ότι «πρέπει να αδράξουμε όλες τις ευκαιρίες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε διάλογο. Χωρίς διάλογο, η κατάσταση είναι δύσκολη».

«Υπάρχουν πολλοί ηγέτες στον κόσμο που προσπαθούν να μεσολαβήσουν. Ο ηγέτης της Τουρκίας είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπουμε ότι η Τουρκία μας βοηθά με πολλούς τρόπους. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για την εκκένωση των τραυματιών στην πόλη της Μαρούπολης. Η Τουρκία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.Τα τουρκικά πλοία χρησιμοποιούνται για εκκένωση. Προς το παρόν, δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητη. Στόχος μας πρέπει να είναι να προστατεύσουμε τις ζωές των πολιτών μας», ανέφερε ο Ζελένσκι.





«Ευχαριστούμε την Τουρκία για τα ντρόουνς»



Αναφερόμενος στις εγγυήσεις, ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ότι «κάποιες χώρες προσφέρθηκαν να γίνουν εγγυητές. ΗΠΑ., Αγγλία, Τουρκία, Πολωνία, Γερμανία, Γαλλία, Ισραήλ είναι μερικές από αυτές τις χώρες».

«Θα μιλήσουμε για τις εγγυήσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Οι εγγυήσεις θα ξεκαθαρίσουν. Θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες με τη Ρωσία. Βασιζόμαστε στην πλήρη υποστήριξη της Τουρκίας», ανέφερε.

Σχετικά με τα ντρόουνς που προέρχονται από την Τουρκία, ο Ζελένσκι ανέφερε τα εξής: «Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τουρκία για αυτά τα ντρόουνς. Έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αρχή της εισβολής, της επίθεσης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για στατιστικά, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για τακτικές».



«Η Ρωσία απωθήθηκε από το Κίεβο»



Ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ακόμη ότι ηΡωσία απωθήθηκε από το Κίεβο, ενώ ο ρωσόφωνος πληθυσμός στην Ουκρανία πλέον μισεί οτιδήποτε σχετίζεται με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι όποιος συνέβαλε στην προσπάθεια της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία είναι εγκληματίας πολέμου.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος σημείωσε ότι βλέπουν τον διάλογο ως εκ των ων ουκ άνευ αυτής της διαδικασίας. Ο Ουκρανός ηγέτης, απαντώντας στους ισχυρισμούς των Νεοναζί στη χώρα του, είπε: «Δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να δικαιολογήσουν αυτό που έκαναν, δεν μπορούν να βρουν καμία δικαιολογία. Δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις σφαγές που έχουν διαπράξει».

Απαντώντας σε ερώτηση για την Κριμαία, ο Ζελένσκι ανέφερε: «Όλοι οι παγκόσμιοι ηγέτες πιστεύουν ότι η Κριμαία ανήκει στην Ουκρανία. Δεν σκοπεύουμε να κάνουμε πίσω με κανέναν τρόπο, δεν θέλουμε να τους δώσουμε τη γη της Κριμαίας. Υπογραμμίσαμε ότι είναι σημαντικό να επιλυθεί η κατάσταση στην Κριμαία με διπλωματικά μέσα. Αυτή είναι ακόμα η θέση της Ουκρανίας».







Η δημοσιογράφος του τουρκικού καναλιού Σενά Αλκάν η οποία πήρε τη συνέντευξη ανέφερε ότι για να συναντήσουν τον Ζελένσκι μέσω Βαρσοβίας πήταν στο Κίεβο με το τρένο σε μια διαδρομή 20 ωρών. Το μέρος όπου έμενε ο Ζελένσκι μετατράπηκε σε αρχηγείο. Πήγαν ως ένα σημείο με δικό τους όχημα, στην συνέχεια τους πήρε η ουκρανική προεδρία. Τους έκαναν μεγάλο έλεγχο.

Όταν μπήκαν στο προεδρικό συγκρότημα, τα φώτα ήταν σβηστά και οι Ουκρανοί στρατιώτες μας καθοδηγούσαν με τους φακούς τους.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο ο Ζελένσκι φαινόταν πολύ κουρασμένος και κάπως γερασμένος. Μερικές φορές τα μάτια του γέμιζαν δάκρυα και θύμωνε.







πηγή: haberturk.com

