Ρούλα Πισπιρίγκου - Μανώλης Σφακιανάκης: Θα τραβήξει πολλούς μαζί της

"Είναι μάνα που τρώει τα παιδιά της. Σε λίγες μέρες, ο ένας θα δίνει τον άλλον". είπε μεταξύ άλλων ο κ. Σφακιανάκης

Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρας, καθώς ο πρώην διοικητής της υπηρεσίας της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ιδρυτής της CSI Institute, Μανώλης Σφακιανάκης μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Κω και συγκεκριμένα στον Ekfrasi 97FM κι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα ηλεκτρονικά ίχνη της διαδρομής που διήνυσε η κεταμίνη μέχρι να φτάσει στα χέρια της φερόμενης ως δράστριας.

«Είναι τόσο καλά δεμένη η υπόθεση που σε λίγες μέρες θα φανεί ακριβώς ποιος της προμήθευσε την κεταμίνη, ποιος έψαχνε στην φαρμακαποθήκη για να βρει την ουσία. Πρόκειται για άνθρωπο υπεράνω υποψιών. Στο διαδίκτυο τα ίχνη δεν διαγράφονται. Θα δούμε τι θα στείλουν οι αμερικανικές Αρχές στην Ελλάδα, πού έκανε καταγραφές και πού έκανε επικοινωνίες για να εξαφανίσει ηλεκτρονικά ίχνη την τελευταία εβδομάδα. Ποιες κεραίες θα προδώσουν, ποιους; Είναι μεγάλο το έγκλημα, όλα θα φανούν» λέει ο κ. Σφακιανάκης.

Όπως λέει ο κ. Σφακιανάκης, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν ισοπεδώνουμε καταστάσεις. Το έγκλημα για να αποδειχθεί, όμως, χρειάζονται διαδικασίες. Το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας, με αυτές τις διαδικασίες, θα φτάσει στην άκρη του νήματος.

«Τα παιδάκια δεν έχουν DNA κληρονομικότητας, κάποιος τα ‘έφαγε’. Ήταν υγιέστατα. Οι καταθέσεις και το προανακριτικό υλικό δείχνουν μία εγκληματική πορεία. Η στάση της μάνας δεν έχει γυρισμό. Σύμφωνα με την εμπειρία που έχω τα τελευταία 42 χρόνια στο έγκλημα, η υπόθεση είναι μονόδρομος και θα αποδειχθούν όλα» λέει χαρακτηριστικά και συνεχίζει:

«Η κυρία αυτή θα τραβήξει πολλούς μαζί της. Δεν θα πάει μόνη της φυλακή. Έχει ανθρώπους που ξέρουν το έγκλημα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαδρομές που δεν υπάρχει delete. Η τύπισσα δεν θα φύγει μόνη της. Δεν αντέχει να βλέπει τους άλλους να είναι έξω και να πίνουν ποτάκια και εκείνη να είναι στη φυλακή. Τα όργανα θα αρχίσουν σε λίγες μέρες. Όλα αυτά που ακούγονται ότι έφαγε ξύλο από την αστυνομία δεν ισχύουν. Είναι μάνα που τρώει τα παιδιά της. Σε λίγες μέρες, ο ένας θα δίνει τον άλλον».

