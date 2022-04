Κόσμος

Ουκρανία – Ζαχάροβα: Σκηνοθετημένη η σφαγή στην Μπούτσα

Τρίτους κατηγορεί για τη σφαγή στην Μπούτσα η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα είπε σήμερα ότι οι εικόνες των πτωμάτων στην πόλη Μπούτσα, για τις οποίες η Μόσχα υποστηρίζει ότι ήταν σκηνοθετημένες, σχεδιάστηκαν για να δικαιολογήσουν την επιβολή περισσότερων κυρώσεων αλλά και για να εκτροχιάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Ουκρανία κατηγορεί τον ρωσικό στρατό ότι σφαγίασε τους κατοίκους της Μπούτσα, μιας κωμόπολης έξω από το Κίεβο, την οποία είχαν καταλάβει οι Ρώσοι και την κράτησαν για αρκετές εβδομάδες προτού να αποχωρήσουν.

Δυτικές χώρες έχουν ζητήσει να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τις δολοφονίες αμάχων.

«Αυτές οι φρικτές, εγκληματικά πλαστές (εικόνες) δημοσιεύτηκαν ώστε να δικαιολογηθεί άλλο ένα προαποφασισμένο πακέτο κυρώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η ευρείας κλίμακας απέλαση διπλωματών από διάφορες χώρες» πρόσθεσε η Ζαχάροβα στην εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Και επίσης, φυσικά, ώστε να περιπλέξουν, αν όχι και να διακόψουν εντελώς, τις ειρηνευτικές συνομιλίες», πρόσθεσε.

Νωρίτερα το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου δεν προχωρούν τόσο γρήγορα όσο θα ήθελε.

