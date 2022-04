Κοινωνία

Πάτρα – Γιαννόπουλος στον ΑΝΤ1: Το “Χαμόγελο” είχε λάβει αναφορά για κακοποίηση της Τζωρτζίνας

Ο πρόεδρος του οργανισμού στον ΑΝΤ1 για την καταγγελία που έγινε κατά της οικογένειας και τα όσα ακολούθησαν.

«Στις 22/8/2014 το «Χαμόγελο» έλαβε ανώνυμη κλήση ότι η οικογένεια Δασκαλάκη κακοποιεί και ιδιαίτερα η μητέρα εθεάθη να κακοποιεί την Τζωρτζίνα», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», εξηγώντας ότι, «η αναφορά πηγαίνει κατευθείαν στον εισαγγελέα».

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος σημείωσε πως ο Οργανισμός έστειλε στην Εισαγγελία την καταγγελία λίγες μέρες αργότερα και η Προστασία Ανηλίκων μετέβη στην οικία της οικογένειας την 1η Οκτωβρίου. «Έγινε η έρευνα και δεν βρέθηκε τίποτα. Κατέληξε ότι όλα ήταν καλά και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο».

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την καθυστέρηση της έρευνας, από πλευράς των Αρχών, τόνισε πως, η υποστελέχωση των δομών πρόνοιας είναι «τεράστιο πρόβλημα». «Υπάρχει πρόβλημα και θα το ξαναδούμε αν δε γίνει κάτι από την Πολιτεία», επεσήμανε, υπενθυμίζοντας και την περίπτωση του παιδιού τα οστά του παιδιού που βρέθηκαν σε εργαλειοθήκη.

«Προσφέραμε βοήθεια στην οικογένεια και υπήρξε άρνηση – όπως συχνά συμβαίνει- οι γιατροί μας εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους, αφού παρατήρησαν κάτι παράξενο στην οικογένεια», είπε ο Γ.Γιαννόπουλος σημειώνοντας πως το «Χαμόγελο» παρέπεμψε την υπόθεση στη Δικαιοσύνη.

