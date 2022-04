Κόσμος

Ουκρανία - Πεσκόφ: “Aνοικτό” το ενδεχόμενο για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Με άκαμπτες και εν πολλοίς απειλητικές θέσεις στο Ουκρανικό, αλλά και χωρίς να αποκλείει ενδεχόμενη συνάντηση των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, εμφανίστηκε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, στενός συνεργάτης και εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό LCI.

Ειδικότερα ο Πεσκόφ αναφερόμενος στις τελευταίες τραγικές εικόνες από την Μαριούπολη και την Μπούτσα αρνήθηκε οποιαδήποτε ρωσική ευθύνη και έκανε λόγο για σκηνοθεσίες των Ουκρανών. Δήλωσε εκ παραλλήλου ότι Ουκρανοί εθνικιστές χρησιμοποιούν τον άμαχο πληθυσμό ως προπέτασμα και ότι ο ρωσικός στρατός πλήττει μόνο στρατιωτικούς στόχους. Ωστόσο δεν έδειξε διάθεση να υποστηρίξει διεθνή έρευνα, αμφισβητώντας τόσο την αξιοπιστία των εικόνων από δορυφόρους, όσο και τη δυνατότητα εξεύρεσης αντικειμενικών παρατηρητών.

Ως προς το Ουκρανικό δήλωσε ότι η Ρωσία εισέβαλε διότι όπως είχε και παλαιότερα επισημάνει θεωρούσε απειλή την προς ανατολάς διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Επέρριψε ευθύνες στη Γαλλία και τη Γερμανία για μη σεβασμό των όσων είχαν κατά το παρελθόν συμφωνηθεί για την Ουκρανία και αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός νέου διεθνούς συστήματος.

Ο Πεσκόφ έκανε επίσης λόγο για ρωσική στρατιωτική υπεροχή και κληθείς να σχολιάσει πως θα αντιδράσει η Μόσχα αν γίνει αποδεκτή η πρόταση της Πολωνίας να υποδεχτεί πυρηνικά όπλα στο έδαφος της άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι στην περίπτωση αυτή και η Ρωσία θα εγκαταστήσει πυρηνικά στα δυτικά σύνορά της.

Από την άλλη ο Πεσκόφ θέλησε να εμφανιστεί σχετικά εποικοδομητικός χαιρετίζοντας το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συνεχίζει να διαβουλεύεται τακτικά με τον πρόεδρο Πούτιν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης στο εγγύς μέλλον του Πούτιν με τον Ζελένσκι.

Ερωτηθείς από τον Γάλλο δημοσιογράφο αν η Μόσχα επιθυμεί να πέσει η ακόμα και να σκοτωθεί ο Ζελένσκι απάντησε αρνητικά. Ερωτηθείς για τους χαρακτηρισμούς Πούτιν περί ναρκομανούς δήλωσε πως δεν ξέρει τι πίνει και τι καπνίζει ο Ζελένσκι, τόνισε ωστόσο ότι αυτό που έχει σημασία είναι να αναγνωρίσει την προσάρτηση της Κριμαίας.

Ως προς το τι θα πράξει η Ρωσία αν η Ευρώπη επιβάλει εμπάργκο στο ρωσικό αέριο απάντησε ότι θα αναζητήσει άλλες χώρες - αγοραστές, χωρίς να πει ποιές.

Τέλος προκληθείς από τον δημοσιογράφο για την περίπτωση να έχει ο Πούτιν την τύχη του Τσαουσέσκου ή του Καντάφι ανέφερε ότι ο Πούτιν δεν είναι δικτάτορας αλλά έχει τη μεγάλη υποστήριξη του ρωσικού λαού, ότι η CIA δεν έχει καλές πληροφορίες για το τι γίνεται στη Ρωσία και ότι το να οδηγηθεί ο Πούτιν σε διεθνές δικαστήριο δεν είναι εφικτό ούτε από νομική ούτε από φυσική άποψη.

