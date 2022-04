Κοινωνία

Χαλάνδρι: έκλεβε καταλύτες με….ταξί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες για κλοπή καταλυτών πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν άνδρα.

Συνελήφθη στο Χαλάνδρι, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης, 38χρονος ελληνικής υπηκοότητας , για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.

Ειδικότερα, χθες κατά τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης εντόπισαν και συνέλαβαν τον 38χρόνο σε ταξί με το οποίο περίμενε συνεργούς του, που λίγη ώρα πριν προσπάθησαν να αφαιρέσουν καταλύτη από όχημα στο Χαλάνδρι.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο ταξί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κλεμμένοι καταλύτες, και σχετικώς κατάλληλος εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν για την αφαίρεση τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου , όπου κατά την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν επιπλέον 5 περιπτώσεις κλοπών καταλυτών, που σημειώθηκαν κατά τον τελευταίο μήνα στην περιοχή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμέρα:

Τροχαίο - Λαμία: Μπετονιέρα παρέσυρε γυναίκα με μηχανάκι (βίντεο)

Δολοφονία Τοπαλούδη: “Δεν άντεξα να μπω στο νεκροτομείο”, κατέθεσε ο πατέρας της

Ρούλα Πισπιρίγκου: Τι είπε στην απολογία της για την Τζωρτζίνα και τον Δασκαλάκη