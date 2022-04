Πολιτική

Τσίπρας: Κάθετα αντίθετος με τη στρατηγική Μητσοτάκη στο ουκρανικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πλήρη διαφωνία του για την εξωτερική πολιτική αναφορικά με την Ουκρανία εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας επίθεση στον Πρωθυπουργό.

Την κάθετη διαφωνία του με την στρατηγική Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική, όσον αφορά την ουκρανική κρίση και την αλλαγή δόγματος, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιλώντας στο "Κρήτη TV", στο πλαίσιο της περιοδείας του.

«Έχω κάθετη διαφωνία με την στρατηγική Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική και με την αναθεώρηση του δόγματος της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και την προσχώρηση στο δόγμα Παπάγου, της Ελλάδας ως προκεχωρημένου φυλακίου. Με την επιλογή Μητσοτάκη όχι να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια αλλά να στείλουμε επιθετικό πολεμικό υλικό στη Ουκρανία -που δεν θα αλλάξει τους συσχετισμούς αλλά έχει έναν ισχυρό συμβολισμό ότι η Ελλάδα είναι μέρος της σύγκρουσης, είναι μέρος της κρίσης - πολύ φοβάμαι ότι δεν είμαστε καν προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης, είμαστε προκεχωρημένοι δίχως να έχουμε καμία φύλαξη».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι ο «πρωθυπουργός ενδεχομένως με το να εμφανίζεται αντιρώσος και δυτικόφιλος προσδοκά ως αντάλλαγμα τη μη αναβάθμιση της Τουρκίας. Το αντίθετο συμβαίνει, εμείς βγαίνουμε στην σέντρα και η Τουρκία αναβαθμίζεται. Φοβάμαι ότι είναι μία αρνητική εξέλιξη για την εξωτερική πολιτική της χώρας και την αποκλειστική ευθύνη γι αυτή την εξέλιξη την έχει ο κ. Μητσοτάκης».

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και στις πρόσφατες δηλώσεις του Βαγγέλη Βενιζέλου είπε: «Δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι ο λόγος και η αιτία αυτής της ανακίνησης, αυτό που ξέρω είναι ότι η χώρα εδώ και δεκαετίες έχει μία εθνική στρατηγική, έχουμε κόκκινες γραμμές, δεν υπάρχει περίπτωση καμία κυβέρνηση να δεχθεί την ύπαρξη γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχθεί την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αλλά ταυτόχρονα διεκδικούμε την επίλυση των διαφορών μας με βάση το διεθνές δίκαιο, άρα και την προσφυγή ενδεχομένως στη Χάγη για τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας. Μετά μπορούμε να συζητήσουμε και κοινές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Τώρα για ποιο λόγο ο κ. Βενιζέλος προέβη σε αυτή την δήλωση ας τον ρωτήσετε".

Ο κ. Τσίπρας έθεσε ένα ακόμη ζήτημα καθώς μετά την λήξη της ουκρανικής κρίσης η ΕΕ δείχνει ότι θα διατηρήσει τις οικονομικές κυρώσεις λόγω της κατοχής από την Ρωσία ουκρανικού εδάφους. Είπε χαρακτηριστικά:«Θα έχουμε κυρώσεις για την κατοχή της Ουκρανίας ενώ για ένα κράτος μέλος που είναι η Κύπρος όπου υπάρχει κατοχή εδώ και 48 χρόνια δεν θα έχουμε κυρώσεις;».

Σε απάντησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απάντησε: «Λίγες μόλις ώρες πριν ο Πρόεδρος Ζελένσκι απευθυνθεί στη Βουλή των Ελλήνων, ο κ. Τσίπρας επέλεξε να προσβάλει τα εκατομμύρια Ουκρανούς που αντιστέκονται στην ωμή ρωσική εισβολή και ζητούν διεθνή βοήθεια και αλληλεγγύη. Μαζί τους, όμως, προσβάλλει και την κοινή γνώμη της χώρας μας, που παρακολουθεί συγκλονισμένη το μακελειό στην Ουκρανία. Τις αρχές που διαχρονικά ακολουθεί ο Ελληνισμός. Και, ασφαλώς, την πολιτική της Ευρώπης και ολόκληρης της δημοκρατικής Δύσης.

Γιατί σε αυτήν, ακριβώς, τη στιγμή, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να δηλώσει ότι διαφωνεί με τις κυρώσεις εναντίον ενός καθεστώτος που, παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο, καταργεί τα σύνορα και την ανεξαρτησία των γειτόνων του. Ότι δεν πρέπει να βοηθηθεί εμπράκτως ο δίκαια αμυνόμενος απέναντι σε έναν άδικα επιτιθέμενο. Ενώ μοιάζει να προτιμά τον ρόλο του «επιτήδειου ουδέτερου», θυμίζοντας μία άλλη χώρα και έναν άλλο αυταρχικό ηγέτη της εποχής μας.

Καλούμε τον κ. Τσίπρα να ανασκευάσει τα όσα απαράδεκτα είπε. Να αντιληφθεί ότι η εξωτερική πολιτική και η διεθνής θέση της πατρίδας δεν προσφέρονται για φτηνή αντιπολίτευση. Και ότι τα λανθασμένα μηνύματα που εκπέμπει, βλάπτουν τα εθνικά μας θέματα. Επιτέλους, η Ελλάδα δεν ανήκει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όπως επιπόλαια έχει πει άλλοτε. Αλλά στην μεγάλη δημοκρατική συμμαχία του ανοιχτού δυτικού κόσμου και πολιτισμού. Τον οποίο τιμά, ώστε να την τιμά και εκείνος.

Η χώρα μας ήταν, είναι και θα είναι προπύργιο Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Πάντα αντιστάθηκε στη βία και στον αυταρχισμό. Ενώ ο Ελληνισμός ποτέ δεν σιώπησε, ούτε ταλαντεύτηκε μπροστά στην αδικία. Δεν θα το κάνει και τώρα. Με τρόπο ευθύ, ρητό και έμπρακτο. Γιατί κάθε άλλη στάση αθωώνει τον ένοχο και καταδικάζει το θύμα. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι ξανά με τη σωστή πλευρά της Ιστορίας και με τους πολλούς. Ο κ. Τσίπρας, δυστυχώς, επιλέγει να είναι μία εξαίρεση. Εντός και εκτός συνόρων…».

Ειδήσεις σήμέρα:

Χαλάνδρι: έκλεβε καταλύτες με….ταξί

Δολοφονία Τοπαλούδη: “Δεν άντεξα να μπω στο νεκροτομείο”, κατέθεσε ο πατέρας της

Ρούλα Πισπιρίγκου: Τι είπε στην απολογία της για την Τζωρτζίνα και τον Δασκαλάκη