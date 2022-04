Life

Σελένα Γκόμεζ: δημιούργησε πλατφόρμα για την ψυχική υγεία

Η τραγουδίστρια μαζί με τη μητέρα της έστησαν την πλατφόρμα στήριξης ατόμων με προβλήματα στην ψυχική τους υγεία.

Η Σελίνα Γκόμεζ μαθαίνει από τις δικές της εμπειρίες και βοηθά άλλους.

Η τραγουδίστρια μαζί με τη μητέρα της Μάντι Τίφι και τη συνιδρύτρια του Newsette, Ντανιέλα Πίρσον μίλησαν για την διαδικτυακή τους πλατφόρμα ψυχικής υγείας WonderMind σε συνέντευξή στο «Good Morning America» .

«Η Wondermind δεν είναι μόνο για άτομα που έχουν διαγνωσμένη ψυχική ασθένεια - είναι για όποιον έχει συναισθήματα» είπε. «Είναι για όποιον αισθάνεται κάποιες φορές λυπημένος, μόνος, φοβισμένος, ανήσυχος και πραγματικά δεν χαρακτηρίζουμε κανέναν» υπογράμμισε.

Η πλατφόρμα προσφέρει πόρους, εργαλεία, ασκήσεις και πολλά άλλα για να βοηθήσει τους συνδρομητές να βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία.

«Υπάρχουν μέρη, στα οποία οι άνθρωποι πηγαίνουν όταν χρειάζονται βοήθεια και δυστυχώς κοστίζουν παράλογα χρηματικά ποσά» εξήγησε η Γκόμεζ. «Αλλά όπως και με το Planned Parenthood, υπάρχει ένα μέρος για τις γυναίκες, στο οποίο αισθάνονται εντάξει και νιώθουν ότι τις καταλαβαίνουν. Και είναι αυτό που θέλω. Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό» ανέφερε η τραγουδίστρια σημειώνοντας ότι πραγματικά επιθυμεί οι άνθρωποι να γίνονται κατανοητοί, να τους βλέπουν και να τους ακούν.

Η Πίρσον διευκρίνισε επίσης ότι, αν και το WonderMind προσφέρει χρήσιμη βοήθεια, «δεν αντικαθιστά έναν θεραπευτή».

Η Γκόμεζ μιλά εδώ και καιρό ανοιχτά για τους αγώνες της για την ψυχική της υγεία και το 2020 αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή.

Εξήγησε ακόμη το ότι έμαθε για τη δική της διάγνωση ψυχικής υγείας είχε σημαντικό και θετικό αντίκτυπο.

«Μόλις το ανακάλυψα, ήταν πραγματικά απελευθερωτικό να έχω τις πληροφορίες, να ξέρω τι συμβαίνει. Δεν με τρόμαξε» είπε.

«Άρχισα να έχω σχέση με τον εαυτό μου και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μέρος. Ίσως ήμουν πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Η μαμά μου ξέρει. Και ήταν πραγματικά υπέροχο, αλλά είναι δουλειά και την κάνεις κάθε μέρα» είπε.

