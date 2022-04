Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - 4η δόση εμβολίου: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους άνω των 80

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σταδιακά και μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για όλους τους δικαιούχους άνω των 60 ετών. Σε ποιο χρονικό διάστημα μετά την πρώτη αναμνηστική δόση θα γίνεται η δεύτερη.

Άνοιξε σήμερα, 7 Απριλίου, η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό με την 4η δόση ή 2η αναμνηστική δόση με το εμβόλιο κατά της covid-19, για τους πολίτες άνω των 80 ετών, μετά την σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για εμβολιασμό με την 4η δόση στους άνω των 60 ετών.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας θα γίνεται σταδιακά, ανά ηλικιακές ομάδες ανά δεκαετία. Έτσι μετά τους άνω των 80 ετών θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα το άνοιγμα της πλατφόρμας των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 70-79 και ακολούθως για την ηλικιακή ομάδα 60-69. Οι δικαιούχοι της 2ης αναμνηστικής δόσης είναι περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες άνω των 60 ετών.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προτείνει τη χορήγηση της 2ης αναμνηστικής δόσης με mRNA εμβόλιο Pfizer και Moderna , σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών μετά τον εμβολιασμό με την 1η αναμνηστική δόση (3η δόση). Σε άτομα που έχουν νοσήσει μετά τη χορήγηση της 1ης αναμνηστικής δόσης, δεν προτείνεται 2η αναμνηστική δόση.

Υπενθυμίζεται ότι από 20 Ιανουαρίου εμβολιάζονται με την 4η δόση του εμβολίου κατά της covid-19 οι πολίτες που ανήκουν στην ομάδα των ανοσοκατεσταλμένων. Η 2η αναμνηστική δόση για την ομάδα αυτή χορηγείται 3 μήνες μετά την 1η αναμνηστική. Στην παραπάνω ομάδα περιλαμβάνονται και παιδιά και έφηβοι 12 έως 17 ετών με ανοσοκαταστολή και νοσήματα υψηλού κινδύνου.

Όπως εξήγησε σε έκτακτη ενημέρωση η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και τα άτομα με ανοσοκαταστολή, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο και επιπλοκές. Οι ομάδες αυτές των ατόμων μπορεί να εμφανίζουν εξαρχής χαμηλότερη ανοσολογική απάντηση μετά τον εμβολιασμό, η οποία φαίνεται ότι εξασθενεί και συντομότερα.

Η κ. Θεοδωρίδου εξήγησε το σκεπτικό της απόφασης για χορήγηση 4ης δόσης, τονίζοντας: "Λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας της παραλλαγής «Όμικρον» και ιδιαίτερα της υποπαραλλαγής «Όμικρον 2», της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, καθώς και της συνακόλουθης μεταβολής της συμπεριφοράς των πολιτών, εξακολουθούμε να παρατηρούμε διεθνώς αυξημένο αριθμό μολύνσεων οι οποίες, ευτυχώς, κυρίως λόγω του εμβολιασμού, οδηγούν σε αναλογικά μικρότερο αριθμό νοσηλειών.

Συνεκτιμώντας τη διεθνή βιβλιογραφία, τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας σε συνδυασμό με την εμβολιαστική κάλυψη και τον χρόνο που έχει παρέλθει από την πρώτη αναμνηστική δόση, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εκτιμά ότι το πιθανό σχετικό όφελος από μια δεύτερη αναμνηστική δόση, την τέταρτη δόση όπως αναφέρεται, αναμένεται να είναι μεγαλύτερο σε άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω, καθώς και σε όσα διαμένουν σε Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων. Επιπλέον, σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, ιδιαίτερα εκείνα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Η δεύτερη αυτή αναμνηστική δόση αναμένεται να μειώσει την πιθανότητα νοσηλείας".

Ειδήσεις σήμερα:

“Τίτλοι τέλους” για την ενισχυμένη εποπτεία

Ο Μάνος Δασκαλάκης καταθέτει σήμερα στην ανακρίτρια

Φωτιά στο “Παπανικολάου”: Πέθανε και δεύτερος ασθενής