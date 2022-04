Κόσμος

Ζελένσκι σε Δύση: Κάντε εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο Ουκρανός Πρόεδρος υποστήριξε πως όσο τα χρήματα από το πετρέλαιο εισρέουν στη ρωσική οικονομία η Μόσχα δεν θα διαπραγματευτεί σοβαρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αξίωσε σήμερα οι δυτικοί πολιτικοί να συμφωνήσουν το ταχύτερο στην επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, υποστηρίζοντας πως η καθυστέρηση του μέτρου στοιχίζει σε Ουκρανούς τις ζωές τους.

Σε διάγγελμά του που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες, ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους είπε ακόμη πως θα συνεχίσει να επιμένει η Ρωσία να αποκλειστεί εντελώς από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα,

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από έξι εβδομάδες ανάγκασε πάνω από 4 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα, κατέστρεψε πόλεις και έχει χιλιάδες θύματα, νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μόσχα βγάζει τόσο πολλά χρήματα από τις εξαγωγές αργού που δεν θεωρεί πως χρειάζεται να διαπραγματευτεί σοβαρά την αποκατάσταση της ειρήνης. Κάλεσε τον «δημοκρατικό κόσμο» να επιβάλει αμέσως εμπάργκο.

«Ορισμένοι πολιτικοί ακόμα δεν μπορούν να αποφασίσουν να περιορίσουν τη ροή των πετροδολαρίων και των πετροευρώ στη Ρωσία για να μη θέσουν σε κίνδυνο τις οικονομίες τους», είπε ο κ. Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας πάντως πως αναμένει ότι όντως θα επιβληθεί εμπάργκο.

«Το μόνο ερώτημα είναι πόσους ακόμη Ουκρανούς, άνδρες και γυναίκες, θα πρέπει να σκοτώσει ο ρωσικός στρατός ώστε εσείς, ορισμένοι πολιτικοί –ξέρουμε ποιοι είστε–, να βρείτε μέσα σας κάποια αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.

Η Μόσχα λέει πως εξαπέλυσε την 24η Φεβρουαρίου αυτήν που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» για να αποστρατιωτικοποιήσει και να «αποναζιστικοποιήσει» την Ουκρανία. Το Κίεβο και δυτικές κυβερνήσεις απορρίπτουν το σκεπτικό αυτό, μιλούν περί προσχημάτων για την εισβολή.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έβαλε στο στόχαστρο ρωσικές τράπεζες και μέλη της ελίτ επιβάλλοντας νέες κυρώσεις χθες Τετάρτη. Ο κ. Ζελένσκι έκρινε ότι τα μέτρα αυτά είναι θεαματικά μεν, αλλά ανεπαρκή.

