Ιωάννινα - Motocross: 5χρονος τραυματίστηκε σοβαρά

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε το βράδυ της Τετάρτης από ΕΚΑΒ και Αστυνομία για τη σωτηρία ενός πεντάχρονου παιδιού, το οποίο τραυματίστηκε σε πίστα motocross στα Ιωάννινα.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά σοβαρά τραυματισμένο, στο νοσοκομείο Φιλιατών. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στα Γιάννινα και στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, το οποίο εφημέρευε.

Άμεσα κινήθηκε ασθενοφόρο και με την παρουσία δύο γιατρών ξεκίνησε η διακομιδή. Φτάνοντας στα Γιάννινα και στην έξοδο της Εγνατίας ανέμενε περιπολικό της Άμεσης Δράσης ώστε να συνδράμει και να διευκολύνει την γρήγορη κίνησή του μέχρι το νοσοκομείο.

Γιατροί και χειρουργείο είχαν τεθεί ήδη σε ετοιμότητα. Το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον θώρακα. Οι ακριβείς συνθήκες τραυματισμού του διερευνώνται με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτός προήλθε όταν βρισκόταν σε μηχανή (μοτοκρος) με συγγενικό του πρόσωπο.

