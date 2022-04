Αθλητικά

Γαλλία - οπαδική βία: Χούλιγκαν επιτέθηκαν σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χρειάστηκε - μάλιστα - η ισχυρή παρέμβαση της γαλλικής Αστυνομίας και δυνάμεων των ΜΑΤ για να σταματήσει η επίθεση και να απομακρυνθούν οι χούλιγκανς

Επίθεση από χούλιγκαν της Μαρσέιγ έγινε στο ξενοδοχείο όπου σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένουν τα μέλη της διοίκησης του ΠΑΟΚ που έχουν ταξιδέψει στην Γαλλία.

Οι Γάλλοι χούλιγκανς επιτέθηκαν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν τα μέλη της διοίκησης αλλά και περίπου 40 φίλαθλοι της ομάδας του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στην είσοδο όπου ουσιαστικά έγινε «μάχη» και υπήρξαν μικροτραυματισμοί…

Χρειάστηκε - μάλιστα - η ισχυρή παρέμβαση της γαλλικής Αστυνομίας και δυνάμεων των ΜΑΤ για να σταματήσει η επίθεση και να απομακρυνθούν οι χούλιγκανς της Μαρσέιγ.

Νωρίτερα είχαν σημειωθεί επεισόδια και στο κέντρο της πόλης από χούλιγκαν της γαλλικής ομάδας.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:





πηγή: thesstoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Τίτλοι τέλους” για την ενισχυμένη εποπτεία

Ο Μάνος Δασκαλάκης καταθέτει σήμερα στην ανακρίτρια

Φωτιά στο “Παπανικολάου”: Πέθανε και δεύτερος ασθενής