Ελβετία: Δύο νεκροί σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία

Ένας Γερμανός ηλικίας 38 ετών σκοτώθηκε χθες Τετάρτη το βράδυ από πυρά αστυνομικών κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας, αφού άνοιξε πυρ εναντίον ανδρών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τραυματίζοντας θανάσιμα γυναίκα που τον συνόδευε, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο Γερμανός υπήκοος, άγνωστος ως πρότινος στην αστυνομία του καντονιού, καταζητείτο από την 31η Μαρτίου από τις αρχές, διευκρίνισε η ίδια.

Φερόταν να απήγαγε άνδρα στο καντόνι της Ζυρίχης, που πάντως αφέθηκε γρήγορα ελεύθερος.

Καθώς ο ύποπτος είχε στην κατοχή του πυροβόλα όπλα, η αστυνομία κάλεσε μονάδα επέμβασης όταν ο ύποπτος εντοπίστηκε στη Βαλισέλεν, κοινότητα που δεν απέχει πολύ από την οικονομική πρωτεύουσα του κράτους των Άλπεων.

Η μονάδα επέμβασης προσπάθησε να συλλάβει τον ύποπτο λίγο πριν από τις 20:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας), όμως ο άνδρας τράβηξε όπλο κι άρχισε να πυροβολεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τραυμάτισε τη γυναίκα που τον συνόδευε. Τα μέλη της μονάδας επέμβασης ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας θανάσιμα τον άνδρα.

Τόσο ο ίδιος όσο και η συνοδός του υπέκυψαν επιτόπου στα τραύματά τους, παρά την άμεση επέμβαση των πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του καντονιού της Ζυρίχης.

Η αστυνομία διενεργεί συμπληρωματική έρευνα υπό την επίβλεψη εισαγγελέα της Ζυρίχης.

Βίαια εγκλήματα με τη χρήση πυρολόβων όπλων, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών πυρών με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, καταγράφονται πολύ σπάνια στην Ελβετία.

