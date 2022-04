Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Δικηγόρος Πισπιρίγκου: Η Ρούλα δηλώνει συντετριμμένη (βίντεο)

Ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την κατάσταση της εντολέως του. Τι δηλώνει η κατηγορούμενη

Συνεχίζουν καθημερινά οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα.

Ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την κατάσταση της εντολέως του.

"Η Ρούλα δηλώνει συντετριμμένη και θεωρεί άδικο όλο αυτό που έχει συμβεί" δήλωσε ο δικηγόρος της στην κάμερα της εκπομπής και συμπλήρωσε πως "αρνείται κάθε κατηγορία".

Σχετικά με την ανάκριση "απάντησε σε κάθε ερώτημα που της τέθηκε" ενώ "θεωρεί κουτσομπολίστικη την προσέγγιση για την υπόθεση της σπιτονοικοκυράς".



Όσο για τη σχέση της 33χρονης κατηγορούμενης με το Μάνο Δασκαλάκη "δεν έχουν καμία επικοινωνία με το Μάνο, περίμενε να τη στηρίξει και ότι θα έχει τη συμπαράστασή του, είναι απογοητευμένη"

"Η ίδια θεωρεί ότι όλα γίνονται για το φαίνεσθαι, είμαι καθ οδόν για να την επισκεφθώ" είπε ο συνήγορός της.

Μάλιστα, όπως του είπε "η Ρούλα θεωρούσε τα παιδιά της το συνδετικό κρίκο με τον άντρα της με τον οποίο είναι τρελά ερωτευμένη".





