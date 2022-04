Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Λέων: Σύντομα οι απαντήσεις και για τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών (βίντεο)

Ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για το πανάκι που βρέθηκε δίπλα στην Ίριδα αλλά και για τις ιατροδικαστικές εκθέσεις για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Συνταρακτικές και συνεχείς αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση με τους θανάτους των τριών παιδιών στην Πάτρα.

"Στο παρελθόν τέτοια εγκλήματα έχουν εξιχνιαστεί με διάφορους τρόπους, με ομολογία, με κάμερες αλλά αυτό με τις συνεχείς τηλεοτπικές παρουσίες των γονιών δεν το είχαμε" είπε ο κ.Λέων.

"Με την πρώτη και τη δεύτερη ιατροδικαστική έκθεση είχαμε προβλήματα, όμως σύντομα θα έχυμ απαντήσεις για τους άλλους 2 θανάτους που εκκρεμούν" τόνισε.

Σχετικά με το πανάκι με αίμα που βρέθηκε δίπλα στην Ίριδα "μοναδική πηγή αίματος είναι η πληγή στη στοματική κοιλότητα του βρέφους, άρα για να γέμισε αίμα πρέπει να ήρθε σε επαφή με την πληγή" και συμπλήρωσε "οι δύο παριστάμενοι έουν επιβεβαιώσει και το πανάκι και το αίμα"





