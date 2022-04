Life

“Αγριες Μέλισσες”: συναρπαστικό επεισόδιο την Πέμπτη (εικόνες)

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1. Πάρτε μία... γεύση από το αποψινό επεισόδιο.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η Ελένη είναι αποφασισμένη να τα βάλει με τον Δούκα για τις Καρυές, παρά την απροθυμία όλων. Τι θα κάνει, όμως, αν δεχτούν τελικά την πρόταση του Δούκα;

Η Μυρσίνη δείχνει τις φωτογραφίες στον Κωνσταντή για να σιγουρευτεί και ζητά από τη Ζωή να μην πει κουβέντα σε κανέναν.

Ο Ακύλας αποκαλύπτει στον Δούκα τη συνεργασία του με τη Μυρσίνη, η οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με όλους, έχοντας μοναδικό σύμμαχο τον Μελέτη.

Ο Κυριάκος δεν συμμερίζεται την ταραχή της Βιολέτας για τα λεφτά που χάθηκαν, ενώ το χωριό συνεχίζει να γράφει γράμματα στην Αρχιεπισκοπή για να βοηθήσει τον παπά-Γρηγόρη.





