Μητσοτάκης για ομιλία Ζελένσκι: Ιστορική η σημερινή συνεδρίαση

«Η Αθήνα της Δημοκρατίας συμπαραστέκεται στο ελεύθερο Κίεβο, με τον δικό της, παράλληλο αγώνα, όπως κάνουν όλες οι πρωτεύουσες της ειρήνης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

"Η σημερινή συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων υπήρξε, πράγματι, ιστορική. Γιατί, για πρώτη φορά τον 21ο αιώνα, φιλοξένησε τον ηγέτη ενός λαού που μάχεται για την πατρίδα του. Και, ταυτόχρονα, υπερασπίζεται τη νομιμότητα και τη Δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τη φωνή των πληγωμένων Ουκρανών που μένουν όρθιοι. Πολιορκημένοι, αλλά ελεύθεροι!", αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ομιλία του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην ελληνική Βουλή.

Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός: «Με τρόπο καταλυτικό, ο πρόεδρος Ζελένσκι μας μετέφερε τη θαρραλέα αντίσταση των συμπολιτών του απέναντι στην παραβίαση των πιο βασικών δικαιωμάτων τους. Από την άλλη πλευρά, περιέγραψε τη βαρβαρότητα του εισβολέα που αποδεκατίζει αμάχους, διαλύοντας τις ζωτικές υποδομές της χώρας. Ενώ στα λόγια του αντήχησε το σύνθημα εκατομμυρίων, που πολεμούν για τη ζωή, το σπίτι, την οικογένειά τους, και μαζί για τα όνειρα που είχαν σε ένα μέλλον ειρήνης και προόδου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ακόμη πως στην ομιλία του προέδρου Ζελένσκι διατυπώθηκε και μια «συγκινητική του έκκληση για συνδρομή και υποστήριξη. Στην οποία ανταποκρινόμαστε. Σήμερα στη σκοτεινιά, αλλά και αύριο στην ξαστεριά. Όταν θα είμαστε παρόντες στην ανοικοδόμηση της μαρτυρικής Μαριούπολης. Όχι μόνο γιατί η προστασία της εκεί Ομογένειας αποτελεί εθνικό καθήκον. Αλλά και γιατί η μάχη της Ουκρανίας μάς αφορά. Ο δεσποτισμός που καταπατά γειτονικά εδάφη και ο αναθεωρητισμός που καταργεί σύνορα πρέπει να ηττηθούν στα σύνορα της Ουκρανίας», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Ο Ελληνισμός, άλλωστε, ξέρει καλά από επιθέσεις και απειλές, ζώντας από καιρό τον ακρωτηριασμό της Κύπρου. Δεν θα μπορούσε, συνεπώς, να μην αντισταθεί στο μακελειό στην Ουκρανία, που δεν το επέλεξε ο πολιτισμένος κόσμος. Απέναντι στο οποίο, όμως, επιλέγει να αμυνθεί. Και το κάνει. Απομονώνοντας τον κατακτητή και θωρακίζοντας την ανοιχτή Δημοκρατία απ' τον λαϊκισμό που σηκώνει κεφάλι για να γεφυρώσει τα άκρα και να αμφισβητήσει ξανά τη σταθερή λειτουργία της.

Γι' αυτό και η Αθήνα της Δημοκρατίας συμπαραστέκεται στο ελεύθερο Κίεβο, με τον δικό της, παράλληλο αγώνα, όπως κάνουν όλες οι πρωτεύουσες της ειρήνης. Για να μην απλωθεί το ψέμα της αυταρχικής προπαγάνδας. Για να εξηγηθούν οι λόγοι της νέας οικονομικής δοκιμασίας, που προκαλεί παντού η άδικη εισβολή. Και να ανακουφιστούν οι πολίτες με αποτελεσματικά μέτρα. Αλλά και με αλήθειες, ώστε με ενότητα, αντοχή και ευθύνη να κερδίσουμε μαζί και αυτό το στοίχημα».

Κλείνοντας τη δήλωσή του ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Όσα είπε, σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχουν ευρύτερη ακτινοβολία. Η Ευρώπη καλείται να σβήσει αμέσως τη φωτιά του πολέμου που άναψε στην ‘καρδιά' της το ρωσικό καθεστώς. Και να αντιμετωπίσει ενωμένη τις συνέπειές του στις οικονομίες και τις κοινωνίες της. Τα αποτρόπαια εγκλήματα που έγιναν να τιμωρηθούν. Και το Διεθνές Δίκαιο να ξαναγίνει η πυξίδα της πορείας της. Σε αυτόν το δρόμο βαδίζει η Ελλάδα. Πιστή στην Ιστορία και τις αρχές της και συνεπής προς τους συμμάχους της.

Απέναντι στο αίμα και στην αυθαιρεσία κάθε δισταγμός είναι ένοχος. Ελευθερία και Δημοκρατία είναι η δική μας απάντηση, όποια κι αν είναι η ερώτηση. Χαιρετίζουμε, λοιπόν, τους Ουκρανούς με τους στίχους του εθνικού τους ποιητή Ταράς Σεβτσένκο: ‘Και εσάς, μεγαλόψυχοι ήρωες, ο Θεός δεν σας ξεχνά. Συνεχίστε να αγωνίζεστε'».

