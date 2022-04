Life

“Η Φάρμα”: Εβδομάδα ημιτελικών (βίντεο)

Οι παίκτες βάζουν τα δυνατά τους και προσπαθούν να παραμείνουν στην φάρμα του ΑΝΤ1, ξεπερνώντας τις δοκιμασίες που καταλήγουν σε δύο αποχωρήσεις.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ ξεκινά και ο δρόμος προς τον ΤΕΛΙΚΟ θέλει δύναμη και αυτοσυγκέντρωση. Οι 8 παίκτες παίρνουν μια βαθιά ανάσα και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα τους που θα είναι καθοριστικό, γιατί όταν η πόρτα της ΦΑΡΜΑΣ ανοίξει, 2 από αυτούς θα βρεθούν εκτός.

Ποια θα είναι η τελική 6άδα που θα περάσει στην ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ;

Ο Σάκης έρχεται στη ΦΑΡΜΑ για την ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ που θα αναδείξει τον τελευταίο ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΣ. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ θα είναι πανίσχυρος και μαζί με την εκλογή του θα κερδίσει αυτόματα και μια θέση στην ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ θα επιλέξει 2 ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ, μέσα από δύο διαδικασίες, οι οποίες θα οδηγήσουν σε δύο ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ. Οι άλλοι 2 ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ θα προκύψουν μετά από δυο ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ εξελίσσεται σε ντέρμπι μεταξύ Μάνου και Βασίλη. Ο Κουτσαβάκης γίνεται ο «πρωταγωνιστής» της διαδικασίας, καθώς με την ψήφο του καθορίζει το ποιος θα είναι ο τελευταίος ΑΡΧΗΓΟΣ.

Ποιον θα επιλέξει ο Κουτσαβάκης; Τον φίλο του από την αρχή του παιχνιδιού ή τον νεόκοπο φίλο του Βασίλη; Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην εξέλιξη του παιχνιδιού;

Η απόφαση του Κουτσαβάκη δημιουργεί εντάσεις και οι συζητήσεις για τις επιλογές του ΑΡΧΗΓΟΥ και της ομάδας έχουν ξεκινήσει.

Ποιον θα επιλέξει για 1 ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ ο ΑΡΧΗΓΟΣ και ποιον θα βάλουν οι παίκτες απέναντί του για την 1 η από τις 2 ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ;

ΜΟΝΟΜΑΧΟ ο ΑΡΧΗΓΟΣ και ποιον θα βάλουν οι παίκτες απέναντί του για την 1 από τις 2 ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ; Ποιος θα κερδίσει την 5 η θέση στην 6αδα της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ;

θέση στην 6αδα της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ; Ο Νεόφυτος θεωρεί ότι ο Κουτσαβάκης έχει παίξει το πιο έξυπνο παιχνίδι στη ΦΑΡΜΑ. Πιστεύει ότι έχει συγκεκριμένη στρατηγική και το δηλώνει πριν από την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. Ο Κουτσαβάκης δείχνει να ενοχλείται από τα λεγόμενα του Νεόφυτου και θέλει να το συζητήσουν, όμως ο Νεόφυτος δεν θέλει να δώσει συνέχεια.

Οι παίκτες δεν δυσκολεύονται να επιλέξουν τους ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ της 1 ης ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ, όλοι όμως συμφωνούν ότι οι δύσκολες επιλογές θα είναι αυτές για τους 2 επόμενους ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ.

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ, όλοι όμως συμφωνούν ότι οι δύσκολες επιλογές θα είναι αυτές για τους 2 επόμενους ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ. Ποιον θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για ΜΟΝΟΜΑΧΟ και ποιον οι παίκτες για τη 2 η συνεχομένη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ;

συνεχομένη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ; Ποιος θα κερδίσει τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ και συγχρόνως την τελευταία θέση στην 6αδα της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ;

