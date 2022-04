Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες σεισμικές δονήσεις σημειώνονται στην περιοχή, τρομοκρατώντας τους κατοίκους. Η μία δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στην Αττική. Τι λέει ο Τσελέντης για τους σεισμούς στη Θήβα.

Στον "χορό" των Ρίχτερ βρίσκεται η Θήβα.

Δύο σεισμοί μεγέθους 3,9 και 3,6 Ρίχτερ με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν κοντά στη Θήβα και έγιναν αισθητοί και στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στις 14:36 σημειώθηκε σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ και ακολούθησε άλλη μια δόνηση 3,6 Ρίχτερ, στις 14:44, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού.

Το Γεωδυναμικό, λίγη ώρα αργότερα αναθεώρησε, δίνοντας το μέγεθος και των δύο δονήσεων στα 3,8 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Σεισμολογικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα επτά χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Ασωπίας Βοιωτίας.

Νωρίτερα σήμερα, λίγα λεπτά πριν τις 11 το πρωί, άλλη μια δόνηση 3,8 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή.

Τσελέντης: Δεν ανησυχώ από αυτούς τους σεισμούς στη Θήβα

«Εγώ δεν ανησυχώ από αυτούς τους σεισμούς στη Θήβα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, καθηγητής Σεισμολογίας Άκης Τσελέντης.

«Δεν έχουμε ενεργοποίηση κάποιου μεγάλου ρήγματος» προσέθεσε ο καθηγητής Σεισμολογίας, διευκρινίζοντας ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην περιοχή είναι η ενεργοποίηση ενός μικρού ρήγματος με δυο κλάδους ενώ σημείωσε ότι η πόλη της Θήβας είναι μια αρχαία πόλη και πολλά κτίρια έχουν κτιστεί πάνω σε ερείπια.

Ο κ. Τσελέντης δήλωσε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα επισκεφθεί τη Θήβα για να μιλήσει με τους τοπικούς φορείς αλλά σε κάθε περίπτωση ο ίδιος δεν ανησυχεί από την σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών που έχει δώσει σεισμούς μέχρι και 3,9 Ρίχτερ, όπως σήμερα λίγο πριν από τις 3 το απόγευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΕΔ - προσλήψεις άνεργων: αιτήσεις για πρόγραμμα με 5000 θέσεις

Ο Μάνος Δασκαλάκης καταθέτει σήμερα στην ανακρίτρια

Φωτιά στο “Παπανικολάου”: Πέθανε και δεύτερος ασθενής