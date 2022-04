Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Μειώθηκε το ιικό φορτίο

Αισιόδοξα μηνύματα από την Θεσσαλονίκη. Τι δείχνει η έρευνα για την αποκλιμάκωση του επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή.

Πτωτική τάση στη συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SΑRS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης δείχνουν οι πιο πρόσφατες μετρήσεις για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ έπειτα από περίπου έναν μήνα σταδιακής ανόδου του ιικού φορτίου και μία σταθεροποίηση κατά τις τελευταίες μέρες του Μαρτίου, από τις πρώτες μέρες του Απριλίου καταγράφεται αποκλιμάκωσή του.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 04/04/2022 και της Τρίτης 05/04/2022 είναι:

-Οριακά σταθερή (-13%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων του Σαββάτου 02/04/2022 και της Κυριακής 03/04/2022.

-Οριακά μειωμένη (-26%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας 28/03/2022 και Τρίτης 29/03/202.

«Πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, που έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές από την αρχή της πανδημίας. Βεβαίως σε απόλυτες τιμές το ιικό φορτίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, που δηλώνει σημαντική διασπορά του ιού στην κοινότητα. Με την τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας και την βελτίωση των καιρικών συνθηκών προσβλέπουμε σε σταδιακή περαιτέρω αποκλιμάκωση», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

