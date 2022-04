Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων, ανά περιφερειακή ενότητα, τις προηγούμενες 24 ώρες. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Σημαντικά αυξήθηκε και την Πέμπτη η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη συνολικά 11058 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 11.058 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 1 είναι εισαγόμενo.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 4.372 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη 1.074.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αχαΐας

Ευβοίας

Ηλείας

Ημαθίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας

Κέρκυρας

Κοζάνης

Κορινθίας

Λακωνίας

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ρόδου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χανίων

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

