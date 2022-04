Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: “Όχι” στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 60

Η πρόταση για υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της Covid-19 των ατόμων άνω των 60 ετών δεν συγκέντρωσε πριν από λίγο την απαιτούμενη πλειοψηφία στο γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο.

Την πρόταση υπερψήφισαν 296 βουλευτές, ενώ την καταψήφισαν 378 και εννέα βουλευτές απείχαν.

Η πρόταση είχε υποστηριχθεί κυρίως από βουλευτές των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινους, FDP), ενώ οι αρχηγοί των κομμάτων είχαν άρει τους κανόνες κομματικής πειθαρχίας, επιτρέποντας στους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η Αριστερά υποστήριξαν την απόρριψη του υποχρεωτικού εμβολιασμού, ενώ η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) είχε καταθέσει δική της πρόταση για κατάρτιση εθνικού μητρώου εμβολιασμού πριν από την εισαγωγή της υποχρεωτικότητας, η οποία επίσης απορρίφθηκε.

Δεδομένου ότι ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, όπως και ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ είχαν προσωπικά ταχθεί υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού όλων των ενηλίκων, ο κυβερνητικός συνασπισμός υπέστη σήμερα την πρώτη σημαντική κοινοβουλευτική του ήττα.

