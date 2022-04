Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμοί στην Θήβα: Τι λέει ο Άκης Τσελέντης

Διπλός σεισμός ταρακούνησε και την Αττική. Τι λέει ο Άκης Τσελέντης για την εξέλιξη του φαινομένου.

«Εγώ δεν ανησυχώ από αυτούς τους σεισμούς στη Θήβα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, καθηγητής Σεισμολογίας Άκης Τσελέντης.

«Δεν έχουμε ενεργοποίηση κάποιου μεγάλου ρήγματος» προσέθεσε ο καθηγητής Σεισμολογίας, διευκρινίζοντας ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην περιοχή είναι η ενεργοποίηση ενός μικρού ρήγματος με δυο κλάδους ενώ σημείωσε ότι η πόλη της Θήβας είναι μια αρχαία πόλη και πολλά κτίρια έχουν κτιστεί πάνω σε ερείπια.

Ο κ. Τσελέντης δήλωσε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα επισκεφθεί τη Θήβα για να μιλήσει με τους τοπικούς φορείς αλλά σε κάθε περίπτωση ο ίδιος δεν ανησυχεί από την σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών που έχει δώσει σεισμούς μέχρι και 3,9 Ρίχτερ, όπως σήμερα λίγο πριν από τις 3 το απόγευμα.

