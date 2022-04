Οικονομία

Εργατική Πρωτομαγιά: Μετάθεση της αργίας

Η απόφαση Χατζηδάκη για τη μεταφορά της εργατικής Πρωτομαγιάς και η θέση της Ελλάδας στην ισότητα των φύλων στα εργασιακά.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022, λόγω του ότι συμπίπτει με Κυριακή, μετατίθεται για τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Χάρη στις ρυθμίσεις του νόμου για την Προστασία της Εργασίας για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (άδεια πατρότητας, πληρωμένη από τον ΟΑΕΔ γονική άδεια για 2 μήνες και για τους 2 γονείς, κ.ά.), η Ελλάδα είναι μία από τις 12 χώρες παγκοσμίως με πλήρη νομική ισότητα ανδρών-γυναικών» ανέφερε νωρίτερα μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει τα εξής:

«Δείτε άλλη μια "καταστροφή" που προκάλεσε ο νόμος για την Προστασία της Εργασίας! Χάρη στις ρυθμίσεις του νόμου για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (άδεια πατρότητας, πληρωμένη από τον ΟΑΕΔ γονική άδεια για 2 μήνες και για τους 2 γονείς, κ.ά.), η Ελλάδα είναι μία από τις 12 χώρες παγκοσμίως με πλήρη νομική ισότητα ανδρών-γυναικών.

Και αυτό δεν το λέμε εμείς οι "ανάλγητοι". Το λέει η σχετική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας! Άραγε, ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί να θέλει να καταργήσει τον νόμο για την Προστασία της Εργασίας ως δήθεν αντεργατικό;».

