Μπέτι Μίντλερ: Ποια είναι…έτοιμη θα την υποδυθεί

Έτοιμη να υποδυθεί τη μεγάλη πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου είναι η Μάιμ Μπιάλικ.

Η Μάιμ Μπιάλικ είναι έτοιμη να υποδυθεί την Μπέτι Μίντλερ, αν της υποβάλουν την πρόταση.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Big Bang Theory» υποδύθηκε μια νεότερη εκδοχή της θρυλικής εκπροσώπου της υποκριτικής τέχνης στην ταινία «Beaches» όταν ήταν μόλις 13 ετών.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Fox 5 New York και θυμήθηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ταινία του 1988.

«Ο κόσμος ήταν πολύ διαφορετικός τότε» είπε. «Δεν διατηρήσαμε επαφή. Ήμουν παιδί και εκείνη ήταν μεγάλη γυναίκα» εξήγησε.

«Ο σκηνοθέτης, Γκάρι Μάρσαλ και η Μπέτι Μίντλερ έπρεπε να εγκρίνουν τα πάντα για μένα στην ταινία» είχε δηλώσει η ηθοποιός σε συνέντευξή της.

Όταν ρωτήθηκε αν σκέφτηκε ποτέ να υποδυθεί τη Μίντλερ σε βιογραφική ταινία, απάντησε: «Σίγουρα… Οι γονείς μου πάντα έλεγαν ότι έμοιαζα με τη Μπέτι Μίντλερ και τη Μπάρμπρα Στρέιζαντ, … ναι, είμαι ανοιχτή σε οτιδήποτε» είπε.

Η Μπιάλικ ανέφερε επίσης πως οι εικόνες και οι σκέψεις που βίωσε μετά τον θάνατο του πατέρα της ενέπνευσαν τη νέα της ταινία, «As They Made Us».

