Πάσχα στο Πεδίον του Άρεως

Μουσικές συναυλίες με θρησκευτικούς ύμνους από τις 8 έως τις 16 Απριλίου. Ολόκληρο το πρόγραμμα.

Το Πεδίον του Άρεως ετοιμάζεται να υποδεχτεί τις Άγιες ημέρες του Πάσχα που θα γεμίσουν τις καρδιές όλων με το φως της αγάπης και της ελπίδας. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης με την αγαστή συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, Χάρη Ρώμα, τιμούν την σημαντικότερη θρησκευτική γιορτή της Χριστιανοσύνης με ένα πρόγραμμα μουσικών συναυλιών με θρησκευτικούς ύμνους από τις 8 έως τις 16 Απριλίου.

Με αφορμή τις Άγιες μέρες του Πάσχα που έρχονται ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, δήλωσε «Καλούμε τους πολίτες της Αττικής να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μουσικών συναυλιών με θρησκευτικούς ύμνους, στο μεγαλύτερο πάρκο της Περιφέρειας μας, στο Πεδίον του Άρεως. Μέσα σε ένα κλίμα κατάνυξης, όπως αρμόζει στη μεγαλύτερη γιορτή της ορθοδοξίας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικούς θρησκευτικούς ύμνους του Πάσχα από εξαιρετικά μουσικά σχήματα, αλλά και από τη νεοσύστατη χορωδία της Περιφέρειάς μας η οποία μέχρι στιγμής έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Χάρη Ρώμα και όλα τα στελέχη της Περιφέρειας για τη συμβολή τους στην υλοποίηση των εκδηλώσεων. Εύχομαι σε όλους τους πολίτες καλό Πάσχα με υγεία και γαλήνη».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Χάρης Ρώμας δήλωσε «εύχομαι σε όλο τον κόσμο Χρόνια Πολλά με υγεία κι ελπίζω αυτές τις Άγιες μέρες που έρχονται να είμαστε όλοι καλά και να μπορέσουμε, μέσα από την ανάμνηση της Εβδομάδας των Παθών του Κυρίου, να νιώσουμε στιγμές περισυλλογής, γαλήνης και ηρεμίας στην ψυχή μας. Ειδικά αυτές τις ταραγμένες εποχές που ο τρόμος του πολέμου είναι πάλι δίπλα μας. Το μήνυμα Ειρήνης και Αγάπης του Χριστού μας είναι πιο επιβεβλημένο και αναγκαίο παρά ποτέ».

Οι συναυλίες που θα διεξαχθούν στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Πεδίο του Άρεως την εβδομάδα που μας έρχεται έχουν ως εξής:

Το μουσικό σχήμα DeProfundis, μία εξαίρετη ορχήστρα Εγχόρδων που αποτελείται από νέους μουσικούς μαζί με τη σοπράνο Αλεξάνδρα Πλέσσια και την κοντράλτο Βάσω Καρυώτη θα εμφανιστούν για τρία μοναδικά απογεύματα στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Πεδίου του Άρεως την 8η, 9η και 10η Απριλίου.

Θα μας ταξιδέψουν με τρία STABATMATER του Luigi Boccherini, του Antonio Vivaldi και του Giovanni Battista Pergolesi σε στιγμές μοναδικές. Στη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα, από 11 έως 16 Απριλίου, κάθε απόγευμα πάλι στον Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών θα εμφανιστεί η νεοσύστατη χορωδία της Περιφέρειας Αττικής, που σε κάθε της εμφάνιση δε σταματά να εντυπωσιάζει και να αποσπά θετικές κριτικές.

Η Χορωδία, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Ντέπης Σακελλαρίου θα τραγουδήσει θρησκευτικούς ύμνους όπως: AveMaria των P.MascagnI-Caccini-Schubert, AgnusDeiPuzzini, HallelujahHandel, Ω! Γλυκύ Μου Έαρ, Επιτάφιος Ρίτσος- Θεoδωράκης, STABAMATER κ.α.

Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίον του Άρεως να ζήσουμε στιγμές κατάνυξης κι ευλογίας και να γιορτάσουμε τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΜΝΩΝ

Ι.Ν.ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ – ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

Παρασκευή 8 Απριλίου, ώρα 20:00 μ.μ., STABATMATER του LuigiBoccherini, με την Αλεξάνδρα Πλέσσια (Σοπράνο) και μουσική από την Ορχήστρα Εγχόρδων DeProfundis

Σάββατο 9 Απριλίου, ώρα 19:00 μ.μ., STABATMATER του AntonioVivaldi, με την Βάσω Καριώτη (Κοντράλτο) και μουσική από την Ορχήστρα Εγχόρδων DeProfundis

Κυριακή 10 Απριλίου, ώρα 19:00 μ.μ., STABATMATER του GiovanniBattistaPergolesi, με τις Βάσω Καριώτη (Κοντράλτο) και Αλεξάνδρα Πλέσσια (Σοπράνο) και μουσική από την Ορχήστρα Εγχόρδων DeProfundis

Δευτέρα 11 Απριλίου, ώρα 19:00 μ.μ., θρησκευτικοί ύμνοι από τη Χορωδία της Περιφέρεια Αττικής, AveMaria των P.MascagnI-Caccini-Schubert, AgnusDeiPuzzini, HallelujahHandel, (Σοπράνο) Βασιλική Παπαδοπούλου, (Τενόρος)Διονύσης Μηλιδάκης, (Μπάσος)ΓίωργοςΧουσάκος, (Πιάνο)Βαγγέλης Σιταράς. Διεύθυνση Χορωδίας, Ντέπη Σακελλαρίου

Τρίτη 12 Απριλίου, ώρα 19:00 μ.μ., θρησκευτικοί ύμνοι από τη Χορωδία της Περιφέρεια Αττικής, AveMaria των P.Mascagni-Caccini-Schubert, HallelujahHandel. Διεύθυνση Χορωδίας, Ντέπη Σακελλαρίου

Τετάρτη 13 Απριλίου, ώρα 19:00 μ.μ., θρησκευτικοί ύμνοι από τη Χορωδία της Περιφέρεια Αττικής, STABAT MATER του G.B.Pergolesi (Σοπράνο)Εβίτα Πετράκη και Βασιλική Παπαδοπούλου, (Κοντράλτο) Σοφία Μαυρίκου, AgnusDei-Puzzini, AveMariaP.Mascagni και Ορχήστρα Εγχόρδων. Διεύθυνση Χορωδίας, Ντέπη Σακελλαρίου

Πέμπτη 14 Απριλίου, ώρα 19:00 μ.μ., θρησκευτικοί ύμνοι από τη Χορωδία της Περιφέρεια Αττικής: Ω! Γλυκύ Μου Έαρ , Επιτάφιος Ρίτσος- Θεoδωράκης. Πιάνο: Βαγγέλης Σιταράς. Διεύθυνση Χορωδίας, Ντέπη Σακελλαρίου

Παρασκευή 15 Απριλίου, ώρα 19:00 μ.μ., θρησκευτικοί ύμνοι από τη Χορωδία της Περιφέρεια Αττικής: Ω! Γλυκύ Μου Έαρ , Επιτάφιος Ρίτσος- Θεoδωράκης. Πιάνο: Βαγγέλης Σιταράς. Διεύθυνση Χορωδίας, Ντέπη Σακελλαρίου

Σάββατο 16 Απριλίου, ώρα 19:00 μ.μ., θρησκευτικοί ύμνοι από τη Χορωδία της Περιφέρεια Αττικής, STABAT MATER του G.B.Pergolesi, Σοπράνο η Σολίστ Μίνα Πολυχρόνου και Κοντράλτο η Σοφία Καπετανάκου. AveMaria-AgnusDei-Hallelujah και Ορχήστρα Εγχόρδων. Μουσική Διεύθυνση Ντέπη Σακελλαρίου