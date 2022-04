Κοινωνία

Δικηγόρος Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1: να μιλήσουν οι ειδικοί για στοιχεία, όχι ο Δασκαλάκης

Ο δικηγόρος της κατηγορούμενης για το θάνατο της κόρης της μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη στάση της απέναντι στον Δασκαλάκη, την κεταμίνη, την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, για τη θέση της εντολέως του, η οποία κατηγορείται για το θάνατο της 9χρονης κόρης του.

Επιβεβαίωσε πως ετοιμάζεται αίτηση αποφυλάκισής της, κατόπιν δικής της επιθυμίας. Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται «καταθέσεις ειδικών που θα απαντήσουν στα όσα έγιναν μέσα στα δωμάτια των νοσοκομείων», δηλαδή αναισθησιολόγων και ό,τι άλλης ειδικότητας αφού «υπάρχει μεγάλο ιατρικό ενδιαφέρον για την υπόθεση».

«Είναι σαφής η ιατροδικαστική έκθεση», απάντησε ερωτηθείς για το αν η 33χρονη αποδέχεται την αιτία θανάτου της Τζωρτζίνας, επιμένει ωστόσο στην «πάγια θέση της ότι, δεν ήξερε τι είναι ή ότι υπάρχει η κεταμίνη».

«Δεν προσδιορίζεται ο ακριβής χρόνος θανάτου της Τζωρτζίνας, άρα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το 20λεπτο, που είναι ο χρόνος δράσης της ουσίας. Αν δε λυθεί το πότε σταματούν οι λειτουργίες του οργανισμού του, δεν μπορούμε να ξέρουμε», συμπλήρωσε ο δικηγόρος και αναφερόμενος στην τοξικολογική εξέταση της 9χρονης είπε πως, «περισσότερο μας μπερδεύει, παρά δίνει απαντήσεις, γιατί δεν αναφέρονται οι ουσίες που είχαν χορηγηθεί για την ανάνηψή της, παρά μόνο η κεταμίνη».





«Η Πισπιρίγκου δίνει εκδοχές και εξετάζει ενδεχόμενα. Είπε πως δεν ξέρει τι είναι η κεταμίνη και ερωτηθείσα αν ξέρει τι έγινε, είπε ότι αν αυτή η ουσία υπάρχει στο νοσοκομείο, ενδεχομένως να χορηγήθηκε είτε από σφάλμα είτε από ανάνηψη με άλλον τρόπο», σημείωσε σχετικά.

Αναφορικά με την κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη, εξέφρασε την εκ μέρους της Ρούλας Πισπιρίγκου «έκπληξη και απογοήτευση» και επανέλαβε ότι, «μεταστράφηκε εσχάτως τις τελευταίες μέρες η στάση του συζύγου.





Κατά την άποψή της δεν είναι ακλόνητα τα στοιχεία, ίσως θα έπρεπε να μιλήσουν οι ειδικοί και όχι ο πατέρας που δεν έχει ιατρικές γνώσεις. Δεν έχει σημασία μόνο τι είπε ο καθένας αλλά και το πότε το είπε».

Στην επισήμανση ότι, τα δύο άλλα παιδιά της κατηγορούμενης απεβίωσαν, απάντησε πως «η Μαλένα είχε διαγνωστεί με λευχαιμία. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να προκληθεί από εξωγενείς παράγοντες. Θα μελετήσουμε τις αναφορές για ασφυξία όταν υπάρχουν έγγραφα, ακούμε μόνο δηλώσεις, όχι κάποια ιατρική έκθεση».





Ενώ ερωτηθείς για το ισχυρίζεται η ίδια η 33χρονη, είπε πως «επιμένει ότι, αυτό που της συνέβη ήταν απίστευτο, ένα παιχνίδι της μοίρας σε βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της».

«Δεν έχω βρει ποτέ να έχει αλλάξει κάτι στις καταθέσεις της. Βλέπω καθαρά και χαρούμενα παιδιά στα βίντεο, ακούω τον σύζυγο να λέει ότι ήταν καλή μητέρα. Όσο περισσότερο ασχολούμαστε τόσο περισσότερο εκπλησσόμαστε. Τίποτα δε μου δημιουργεί αμφιβολία», εξέφρασε την εμπειρία του από τις μεταξύ τους συζητήσεις.

Όσο αφορά στο θάνατο της σπιτονοικοκυράς της, η 33χρονη υποστηρίζει πως «η κατηγορία σε βάρος της είναι ανάξια λόγου» και συμπλήρωσε πως «δεν έχουμε κάποιο οικονομικό ή άλλο όφελος από το χαμό της συγκεκριμένης γυναίκας. ¨Ήταν περιουσία με βάρη και προσημειωμένη, ένα μόνο περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν έχει γίνει κάποια αποδοχή. Εισέπραξαν μόνο τη σύνταξη για την τελετή κηδείας και την ταφή της».





Για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου εξέφρασε την πεποίθηση πως «μπορεί να οδηγήσει σε στοιχεία που θα φωτίσουν την υπόθεση. Όλοι αφήνουμε ηλεκτρονικά ίχνη».





Σχετικά με τις καταγγελίες που έγιναν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για κακοποίηση της Τζωρτζίνας, τις οποίες αποκάλυψε ο διευθυντής του Οργανισμού στον ΑΝΤ1, είπε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου «αποδέχθηκε τις καταγγελίες και κατονόμασε άτομο από το οικογενειακό της περιβάλλον. Έχει ήδη δημοσιοποιηθεί το όνομα, δεν είναι ούτε εκείνη ούτε ο σύζυγός της».

