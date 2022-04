Αθλητικά

Βελοντρόμ: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών ΠΑΟΚ – Μαρσέιγ (εικόνες)

Κρανίου τόπος ο χώρος έξω από το γήπεδο της Μαρσέιγ. Επίθεση δέχθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που κατηγορήθηκαν από τις τοπικές Αρχές.

Νέος κύκλος, άγριων επεισοδίων ανάμεσα σε οπαδούς της Μαρσέιγ και του ΠΑΟΚ διαδραματίστηκε έξω από το στάδιο «Βελοντρόμ», περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη του πρώτου προημιτελικού των δύο ομάδων στο Europa Conference League.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο πριν τις 20:00 όταν άρχισαν να φτάνουν έξω από το γήπεδο οι πρώτοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση από οπαδούς της γαλλικής ομάδας. Εκεί επενέβη η γαλλική αστυνομία που συγκρούστηκε με τους οπαδούς της Μαρσέιγ, κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών, προκειμένου να τους απομακρύνει.

Εκπρόσωπος των αστυνομικών, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM, ανέφερε ότι συνολικά έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε συμπλοκές, που έλαβαν χώρα στους δρόμους της πόλης.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο κύριος όγκος των φίλων του ΠΑΟΚ δεν έχει αφιχθεί ακόμα στο γήπεδο. Έπειτα από μεγάλες πιέσεις της διοίκησης του ΠΑΟΚ, αποφασίστηκε σε συνεννόηση με την Αστυνομία να διατεθούν συνολικά 24 λεωφορεία, προκειμένου να γίνει μαζικά η μεταφορά των οπαδών του Δικεφάλου και να μειωθούν οι κίνδυνοι συγκρούσεων.

Νωρίτερα, ο αντιδήμαρχος της Μασσαλίας και υπεύθυνος για τον τομέα του αθλητισμού, Σεμπαστιέν Ζιμπραγέλ, σε τοποθέτησή του σε τηλεοπτικό σταθμό τόνισε πως η UEFA δεν έπρεπε να εγκρίνει τη μετακίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ στη νότια Γαλλία, υπογραμμίζοντας πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τα επεισόδια που έχουν ξεκινήσει στην πόλη από την Τετάρτη (6/4).

«Είμαι θυμωμένος με την UEFA, που έδωσε άδεια σε αυτούς τους οπαδούς να έρθουν στην πόλη μας. Πιστεύω ότι η UEFA έχει όλη την ευθύνη για ότι συνέβη σήμερα.

Ελπίζω να προχωρήσει σε ανάλογες τιμωρίες για να μην ξανασυμβούν αυτά. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι μια γιορτή, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε ένα... κατεστραμμένο πάρτι», ανέφερε ο Ζιμπραγέλ.

