Ρωσία: Η αντίδραση μετά την αποβολή της από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οριστικά εκτός του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ η Ρωσία. Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου.

Το Κρεμλίνο εξέφρασε τη λύπη του για την αποπομπή της Ρωσίας από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα σκοπεύει «να συνεχίσει να προασπίζεται τα συμφέροντά της με όλα τα νόμιμα μέσα».

«Λυπούμαστε και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας με όλα τα νόμιμα μέσα και να τα αιτιολογούμε» είπε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Sky News.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε νωρίτερα να ανασταλεί η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Γενεύη, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Το αίτημα που είχαν υποβάλει δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, συγκέντρωσε 93 ψήφους υπέρ και 24 κατά, ενώ 58 χώρες απείχαν από την ψηφοφορία.

Για να ανασταλεί η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χρειαζόταν πλειοψηφία δύο τρίτων των χωρών που θα ψήφιζαν υπέρ ή κατά στην ψηφοφορία στην οποία κλήθηκαν τα 193 μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποχές δεν υπολογίζονται.

?? The United Nations General Assembly voted to suspend Russia from the Geneva-based Human Rights Council on Thursday with the US-led push garnering 93 votes in favor, while 24 countries voted no and 58 countries abstained.https://t.co/FqwbYd61c5

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 7, 2022

Μόλις έγινε γνωστή η απόφαση, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, έγραψε στο Twitter:

«Τα δικαιώματα της Ρωσίας από την συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μόλις ανακλήθηκαν. Οι Εγκληματίες πολέμου δεν έχουν θέση στα όργανα των Ηνωμένων Εθνών που έχουν ως σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαι ευγνώμων σε όλες τις χώρες μέλη που υποστήριξαν την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και επέλεξαν την σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

