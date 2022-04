Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Περίπατος” κόντρα στον Άρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εύκολα επικράτησε του Άρη ο Ολυμπιακός, λίγο πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ένα ημίχρονο μπόρεσε να «αντισταθεί» ο ελλιπέστατος Άρης κόντρα στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να πατούν... γκάζι στο δεύτερο μέρος και να φτάνουν σε άνετη νίκη με 89-67 στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Basket League, πιάνοντας τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας (17-1), τέσσερις μέρες πριν από τον μεταξύ τους, μεγάλο αγώνα στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη έγινε ακριβώς ένα μήνα νωρίτερα απ' τα υπόλοιπα της 24ης αγωνιστικής της Basket League, προκειμένου να διευκολυνθούν οι «ερυθρόλευκοι» στη συνέχεια των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων τους, καθώς έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση play off της Euroleague με πλεονέκτημα έδρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν δίνουν αγώνα αυτή την εβδομάδα στην 34η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, αφού βάσει προγράμματος αντιμετώπιζαν την Ούνιξ Καζάν, αλλά οι ρωσικές ομάδες έχουν τεθεί εκτός διοργάνωσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς με ορεξάτους τους Λαρεντζάκη, Γουόκαπ, έχτισε μία μικρή διαφορά απ' τα πρώτα λεπτά. Ο Άρης όμως έβρισκε λύσεις απ΄ τους Νετζήπογλου και Σχίζα (δύο σερί τρίποντα) κι έμεινε όσο μπορούσε σε κοντινή απόσταση στο σκορ.

Αντίστοιχο ήταν το σκηνικό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Πειραιώτες να συντηρούν τη μικρή διαφορά τους και να κλείνουν το ημίχρονο στο +8 (41-33). Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο, πήρε... φωτιά από τα 6,75μ. ο Ντόρσεϊ και με τη συμπαράσταση των ΜακΚίσικ και Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά σταθερά σε διψήφια νούμερα κι ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο στο +21 (66-45).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έκανε... συντήρηση δυνάμεων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε κι άλλο το ροτέισον (την ώρα που οι ΜακΚίσικ και Λαρεντζάκης «πυροβολούσαν» διαρκώς απ' τα 6.75μ.) και οι Πειραιώτες έφτασαν σε μία πολύ άνετη νίκη απέναντι σε έναν Άρη που είχε πλέον «παραδοθεί».

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 41-33, 66-45, 89-67

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Γερακίνης, Λουλουδιάδης

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Λαρεντζάκης 18 (4), Ντόρσεϊ 16 (3), ΜακΚίσικ 11 (3), Φαλ 5, Γουόκαπ 10 (2), Παπανικολάου 3 (1), Λούντζης 2, Μάρτιν, Πρίντεζης 4, Βεζένκοφ 7 (1), Ζαν-Σαρλ 4, Έισι 6 (2).

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Νετζήπογλου 10, Κόβαν 14 (2), Κώττας 10, Σχίζας 9 (2), Λόκετ 9, Καμάρας, Πετανίδης, Πουλιανίτης 3 (1), Γουίλιαμς 12 (2).

Ειδήσεις σήμερα:

Σφακιανάκης στον ΑΝΤ1 για Πισπιρίγκου: Κρύβει πολλά, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα

Άγιος Παντελήμονας - “Χαμόγελο του Παιδιού”: Το χρονικό της φρίκης για τα αδελφάκια

Βελοντρόμ: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών ΠΑΟΚ – Μαρσέιγ (εικόνες)