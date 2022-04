Life

Μπρους Γουίλις: Φωτογραφίες με τη γυναίκα του μετά την αφασία

Η σύζυγος του ηθοποιού δημοσίευσε φωτογραφίες της μαζί του, λίγες μέρες αφού ανακοινώθηκε ότι αποσύρεται από την υποκριτική λόγω της ασθένειάς του.

Φωτογραφίες της με τον σύζυγός της Μπρους Γουίλις δημοσίευσε στο λογαριασμό της στο Instagram η Έμα Χέμινγκ Γουίλις, λίγες μέρες αφού ανακοινώθηκε ότι ο ηθοποιός πάσχει από αφασία και εξαιτίας της ασθένειάς του αποσύρεται από την υποκριτική.

Το ζευγάρι φαίνεται στη φύση, κοντά σε ένα ποτάμι, με τον έναν να χαμογελάει στον άλλον, ενώ σε βίντεο που ανήρτησε σε story της, φαίνεται και η 10χρονη κόρη τους να παίζει.

«Η μαμά κι ο μπαμπάς στην αγαπημένη τους συνήθεια», γράφει στο σχόλιο που συνοδεύει τις φωτογραφίες της.

