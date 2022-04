Κόσμος

Πυροβολισμοί στο Τελ Αβίβ

Πανικός μετά από πυροβολισμούς στο Τελ Αβίβ. Επί τόπου αστυνομία και ασθενοφόρα.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε απόψε στο Τελ Αβίβ, όπως μεταδίδει η ισραηλινή τηλεόραση επικαλούμενη νοσοκομειακές πηγές.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα του Ισραήλ φαίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ασθενοφόρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον δράστη ή τους δράστες της επίθεσης.

Φωτογραφία: Αντώνης Σεφερλής

