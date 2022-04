Κόσμος

Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ: Η Κετάνζι Μπράουν Τζάκσον η πρώτη αφροαμερικανή δικαστής

Ιστορική η απόφαση της αμερικανικής Γερουσίας, που επικύρωσε το διορισμό της πρώτης γυναίκας αφρικανή δικαστής. Συγκίνηση για τον ιστορικό διορισμό.

Η αμερικανική Γερουσία προχώρησε σήμερα σε μια ιστορική επικύρωση του διορισμού της δικαστικού Κετάνζι Μπράουν Τζάκσον στο Ανώτατο Δικαστήριο, του οποίου θα είναι η πρώτη μαύρη δικαστής.

Όλοι οι γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος και τρεις μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ της εισόδου αυτής της λαμπρής νομικού, ηλικίας 51 ετών, στον αμερικανικό ναό του δικαίου.

Η δικαστής αυτή είχε επιλεγεί στα τέλη Φεβρουαρίου από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ο οποίος είχε υποσχεθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να διορίσει, για πρώτη φορά, μια Αφροαμερικανή στο ανώτατο δικαστικό όργανο της χώρας, που ιδρύθηκε πριν από 233 χρόνια, το 1789.

"Είναι μια υπέροχη μέρα, μια χαρούμενη μέρα, μια εμπνευσμένη μέρα", χαιρέτισε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

Για να υπογραμμίσει τον ιστορικό χαρακτήρα αυτού του διορισμού, η Κάμαλα Χάρις, η πρώτη μαύρη που έγινε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, προήδρευσε της ψηφοφορίας.

"Εξαιρετικά προσόντα"

Την επικύρωση από τη Γερουσία, που η δικαστής Τζάκσον παρακολούθησε ζωντανά από τον Λευκό Οίκο δίπλα στον Τζο Μπάιντεν, χαιρέτισαν με ενθουσιασμό οι Δημοκρατικοί στο ημικύκλιο.

Στους 115 δικαστές που υπηρέτησαν έως τώρα στο Ανώτατο Δικαστήριο, δεν υπήρχαν παρά πέντε γυναίκες - τέσσερις λευκές και μια Ισπανόφωνη - καθώς και δύο Αφροαμερικανοί, εκ των οποίων ένας, ο Κλάρενς Τόμας, διορίστηκε από τον πατέρα Τζορτζ Μπους και υπηρετεί ακόμη.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο, η Κετάνζι Μπράουν Τζάκσον θα αντικαταστήσει τον προοδευτικό δικαστή Στίβεν Μπράιιερ, 83 ετών, ο οποίος θα συνταξιοδοτηθεί στα τέλη Ιουνίου.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν σταματούσε να αναφέρεται στα "εξαιρετικά προσόντα" αυτής της απόφοιτης του Χάρβαρντ, που έχει εμπειρία στο ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, και ήταν δικηγόρος και ομοσπονδιακή δικαστής.

Είναι ο πρώτος διορισμός δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, δεν θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στο διάσημο κολέγιο των εννέα δικαστών, του οποίου η αποστολή είναι να διασφαλίζει τη συνταγματικότητα των νόμων και να διευθετεί τις σημαντικές δημόσιες συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η άμβλωση ή ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Η Κετάνζι Μπράουν Τζάκσον, μητέρα δύο κοριτσιών, είναι παντρεμένη με τον διακεκριμένο χειρουργό Πάτρικ Γκρέιβς Τζάκσον.

