Άγιος Παντελεήμονας: Βαριές κατηγορίες για την κακοποίηση ανηλίκων

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η μητέρα και ο σύντροφός της για την έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν το πρωί, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, 30χρονη μητέρα τριών μικρών παιδιών και ο 54χρονος σύντροφός της, κατηγορούμενοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και απλές σωματικές βλάβες. Ο άνδρας κατηγορείται επιπλέον για βία κατά υπαλλήλων και εξύβριση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, καταγγέλθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα ότι σε διαμέρισμα της περιοχής διαβιούν σε επικίνδυνες για την υγεία τους συνθήκες τρία μικρά παιδιά, μαζί με την μητέρα τους και τον σύντροφό της. Παράλληλα, καταγγέλθηκε ότι η κατηγορούμενη χρησιμοποιούσε τα παιδιά της για επαιτεία στο Μοναστηράκι.

Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα ανήλικα διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο και έτσι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα μαζί με συναδέλφους τους της 'Αμεσης Δράσης πήγαν στο σπίτι των κατηγορουμένων. Ο 54χρονος μόλις είδε τους αστυνομικούς τους επιτέθηκε, ενώ αμέσως μετά συνελήφθη μαζί με την 30χρονη.

Όσον αφορά τα τρία παιδιά, με εντολή του εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για ιατροδικαστική εξέταση. Στο πλευρό των ανήλικων βρίσκονται και άτομα από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σημειώνεται, ότι σε βάρος του 54χρονου εκκρεμούσαν τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις για ενδοοικογενειακή βία και μία απόφαση για εκμετάλλευση ανηλίκου σε επαιτεία.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

