Στο Γούιμπλεντον η επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της μέχρι πρότινος κορυφαίας τενίστριας του κόσμου ανακοινώθηκε.

Η πρώην κορυφαία τενίστρια του κόσμου, Σερένα Γουίλιαμς, άφησε να εννοηθεί την Πέμπτη (7/04) ότι θα μπορούσε να κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στο Wimbledon τον προσεχή Ιούνιο, ακριβώς ένα χρόνο από την τελευταία φορά που αγωνίστηκε στο tour, στο ίδιο, μάλιστα, Grand Slam.

Ένας τραυματισμός στο πόδι, στον αγώνα του πρώτου γύρου της περυσινής διοργάνωσης του Λονδίνου, ανάγκασε την 40χρονη Αμερικανίδα ν΄ αποχωρήσει κλαίγοντας κι έκτοτε δεν έχει αγωνιστεί. Λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο δεν έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ούτε στο US Open που ακολούθησε, ενώ άφησε και το Australian Open στις αρχές του 2022.

Σε ένα στόρι στο Instagram με τον κουόρτερμπακ του NFL, Άαρον Ρότζερς, η Σερένα Γουίλιαμς ανέφερε: «Μιλούσαμε για την επιστροφή μου και με ενθάρρυνε να προετοιμαστώ για το Wimbledon. Ανυπομονώ!"

Όταν ρωτήθηκε από τον Ρότζερς για το ενδεχόμενο επιστροφής της στο US Open, σχολίασε: «Το Wimbledon προηγείται του US Open, πρέπει να παίξω πρώτα στο Wimbledon. Συναρπαστικό!"

Το κορυφαίο Grand Slam είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 27 Ιουνίου και να ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου. Η τενίστρια-θρύλος μετρά επτά τρόπαια στο φημισμένο major του Λονδίνου, με την τελευταία της επιτυχία να σημειώνεται το 2016.

Νωρίτερα την Πέμπτη (7/04), ο επί σειρά ετών προπονητής της, Πάτρικ Μουράτογλου, αποκάλυψε ότι συνεργάζεται πλέον με την δύο φορές πρωταθλήτρια Grand Slam, Σιμόνα Χάλεπ, αφού συνομίλησε με την Γουίλιαμς.

Η Αμερικανίδα, η οποία κυνηγά το "άπιαστο" ρεκόρ κατάκτησης 24 major, από τότε που κέρδισε τον τελευταίο της τίτλο Grand Slam στο Australian Open το 2017, έχει πέσει στην 246η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της WTA.

Έφτασε στον τελικό σε τέσσερα Grand Slam από τότε που γέννησε την κόρη της Ολίμπια, το 2017, αλλά γνώριζε την ήττα σε κάθε ένα από αυτά χωρίς να πάρει ούτε σετ!

