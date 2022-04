Κόσμος

Ισραήλ: Φονική η επίθεση στο Τελ Αβίβ (εικόνες)

Νέα φονική επίθεση στο Ισραήλ, με το δράστη να ανοίγει πυρ και να φεύγει τρέχοντας.

Τουλάχιστον δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες, είναι ο νεότερος απολογισμός της επίθεσης ενόπλου που σημειώθηκε νωρίτερα απόψε στο Τελ Αβίβ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πυροβολισμούς σε διάφορα σημεία της οδού Ντίζενγκοφ, ενός πολυσύχναστου δρόμου με μπαρ και εστιατόρια.

«Ένας τρομοκράτης άνοιξε πυρ και στη συνέχεια διέφυγε πεζός», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Channel 13.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα του Ισραήλ φαίνεται μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ασθενοφόρα. Στο σημείο μετέβη ο αρχηγός της ισραηλινής αστυνομίας και ο δήμαρχος του Τελ Αβίβ.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ενόπλου, προτρέποντας τουςκατοίκους της περιοχής να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση. «Μη βγαίνετε από τα σπίτια σας. Μη βγάζετε το κεφάλι έξω από το παράθυρο. Μη βγαίνετε στα μπαλκόνια», ήταν η σύσταση που έκανε εκπρόσωπος της αστυνομίας στους κατοίκους της περιοχής όπου σημειώθηκε η επίθεση.





