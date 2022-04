Αθλητικά

Βελοντρόμ: Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Μαρσέιγ, αλλά ελπίζει

Παρά την ήττα του, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να «κρατά» το όνειρο της πρόκρισης.

Το ραντεβού του ΠΑΟΚ με την ιστορία -καθώς είναι η πρώτη φορά που παίρνει μέρος σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης- παραμένει ανοιχτό, παρά την αποψινή ήττα (1-2) από τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ της Μασσαλίας.

Με κορυφαίο τον τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη ο Δικέφαλος κράτησε πολύ καλό αγωνιστικό επίπεδο στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού, όπου πέτυχε και το μοναδικό του γκολ με τον Ομάρ Ελ Καντουρί.

Στο πρώτο ημίχρονο η Μαρσέιγ κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο ενώ στο δεύτερο που ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοση του, έγινε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με πολλές και αξιόλογες φάσεις. Στα 50 δευτερόλεπτα από την έναρξη του παιχνιδιού η Μαρσέιγ έκανε την πρώτη της επίθεση με το σουτ του Μπακαμπού να μπλοκάρει εύκολα ο Πασχαλάκης.

Από νωρίς η Μαρσέιγ πήρε πρωτοβουλίες και στο 13' άνοιξε το σκορ με αριστερό βολέ του Βραζιλιάνου Γκέρσον δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η Μαρσέιγ στο 30' πλησίασε σε δεύτερο γκολ, αλλά ο Πασχαλάκης πρόλαβε με έξοδο και έκοψε την προσπάθειά του Ουντέρ, που έγινε τελικός κάτοχος της μπάλας.

Ο ΠΑΟΚ σε αυτήν την αναμενόμενη επιθετική πρωτοβουλία των Γάλλων, αντιπαρέταξε ένα κυρίως αμυντικό και οριζόντιο ποδόσφαιρο, με κοντινές πάσες και χωρίς τελική ευκαιρία. Στο 45' ο Ντιμίτρι Παγέτ με ένα ξερό μακρινό σουτ κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Πασχαλάκη γράφοντας το 2-0 σε μία φάση που ξεκίνησε από ένα αδικαιολόγητο κόρνερ που παραχώρησε ο Ινγκασον και εκτέλεσε ο Ουντέρ.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Λουτσέσκου πέρασε στο γήπεδο τον Ελ Καντουρί αντί του Τσιγγάρα και στο 48' ο Μαροκινός παίκτης, από ασίστ του Ζίφκοβιτς και με ένα δυνατό σουτ πέτυχε το 2-1 βάζοντας και πάλι τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, ενώ στο 58' ο Άκπομ έχασε μοναδική ευκαιρία σουτάροντας ελάχιστα άουτ από πάσα του Αουγκούστο.

Στο 67' οι Γάλλοι σε φάση διαρκείας πλησίασαν στο τρίτο γκολ αλλά ο Παγέτ στην τελική προσπάθεια αστόχησε. Στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτοβουλίες, δημιούργησε φάσεις και είχε στην κατοχή του την μπάλα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ισοφάριση.

Στο 74' ο Πασχαλάκης με διπλή προσπάθεια εξουδετέρωσε επιθετικές σημαντικές φάσεις των γηπεδούχων Γκεντουζι και Σαλιμπά, αποσοβώντας το τρίτο γκολ και διατηρώντας την εστία του ανέπαφη σε αυτή την περίπτωση.

Ως τη λήξη του παιχνιδιού οι δύο ομάδες προσπάθησαν για ένα επιπλέον γκολ χωρίς να το καταφέρουν, με τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει την προσπάθειά του με ένα όχι απογοητευτικό αποτέλεσμα, αφού το τελικό 2-1 είναι ανατρέψιμο στον επαναληπτικό που θα γίνει την προσεχή Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας.

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κόκκινη: Γκέρσον.

Κίτρινες: Κολάσινατς, Γκέρσον, Ντιένγκ, Καμαρά - Μπίσεσβαρ, Κούρτιτς.

Κίτρινη κάρτα αντίκρισαν στους πάγκους, ο Χόρχε Σανμπάολι που ήταν η δεύτερη και δεν θα είναι στο επαναληπτικό παιχνίδι της Τούμπας όπως και ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς.

Mαρσέιγ (Χόρχε Σαμπάολι): Μανταντά, Κολάσινατς (63' Καμαρά), Τσαλέτα Τσαρ, Σαλιμπά, Λιρόλα(63' Ρονζιε), Γκέγιε, Γκεντουζί, Γκέρσον, Παγιέ, Ουντέρ, Μπακαμπού (46' Ντιένγκ).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Βιεϊρίνια, Ινγκασον, Κρέσπο, Τσιγγάρας (46' Ελ Καντουρί), Αουγκούστο, Κούρτιτς, Α.Ζίβκοβιτς, Ακπόμ (75' Τσόλακ), Μπίσεσβαρ (75' Μιτρίτσα).

