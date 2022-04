Κοινωνία

Missing alert για 16χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Θρίλερ" με την εξαφάνιση ανηλίκου. Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη του.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονου από την περιοχή του Αγίου Παντελήμονα.

Σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» αναφέρονται τα εξής:

"Στις 4/42022, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, ο Μοχάμεντ (επ.) Γιόνις (ον.) 16 ετών, με καταγωγή από τη Σομαλία.

Ο Μοχάμεντ (επ.) Γιόνις (ον.) έχει ύψος 1.80 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καφέ μάτια.

Φορούσε λευκό t-shirt, καφέ παντελόνι , μαύρη ζακέτα και σαγιονάρες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple".

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία – ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 176 σημεία

Καιρός: μεταβλητοί άνεμοι και άνοδος θερμοκρασίες την Παρασκευή