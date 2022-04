Υγεία - Περιβάλλον

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα και Μαλένα: τα νέα στοιχεία δείχνουν εγκληματική ενέργεια

Τι είπε ο ιατροδικαστής στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 για τα νέα ευρήματα, τις ασφυκτικές κηλίδες και τα καινούρια δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση.

«Τα ευρήματα και στα δύο παιδιά δεν αφήνουν πλέον καμία αμφιβολία πως δεν πρόκειται για παθολογικούς θανάτους. Έχουν αποκλειστεί παθολογικά ή γενετικά αίτια. Ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο θανάτου και το γιατί έγινε αυτή η εγκληματική ενέργεια», είπε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Συμπλήρωσε πως «όσο βλέπουμε τις εκθέσεις, τόσο περισσότερα πράγματα μας δίνουν την βεβαιότητα για αυτά που λέμε».

Ο Γρηγόρης Λέων σημείωσε, αναφερόμενος στον θάνατο της Ίριδας, ότι «στο δεύτερο παιδί, στο βρέφος, φαίνεται ότι στους πνεύμονες υπάρχουν ευρήματα συμβατά με ασφυκτικές κηλίδες στους πνεύμονες. Αυτά τα ευρήματα έχουν βρεθεί κατά την ιστολογική εξέταση»

«Η παθολογοανατόμος έχει χειριστεί την υπόθεση εξαιρετικά, με εξαίρεση την καρδιά. Για την καρδιά μας έχει δώσει ένα εύρημα που είναι ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα. Στους πνεύμονες, με την περιγραφή που κάνει, μας βοηθά και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μιλάμε για ασφυξία», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας.

Ο κ. Λέων εκτίμησε πως εάν υπήρχε ορθότερη επιστημονική τεκμηρίωση στους θανάτους των πρώτων δύο παιδιών, πιθανώς να είχε σωθεί η Τζωρτζίνα, το τρίτο παιδί της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου.

Όλα αυτά, ενώ η Ρούλα Πισπιρίγκου ετοιμάζεται να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης, ενώ στρέφεται κατά του Μάνου Δασκαλάκη για όσα υποστήριξε σε βάρος της.

