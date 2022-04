Κόσμος

Φονική επίθεση στο Τελ Αβίβ - Νεκρός ο δράστης (εικόνες)

Νεκροί και τραυματίες από ένοπλη επίθεση στο Τελ Αβίβ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δράστη της φονικής επίθεσης της προηγουμένης στο κέντρο της μητρόπολης του Τελ Αβίβ έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε ώρες.

«Ο τρομοκράτης που διέπραξε την επίθεση χθες στο Τελ Αβίβ εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε», ανέφεραν αξιωματούχοι διευκρινίζοντας ότι ο άνδρας, Παλαιστίνιος από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σκοτώθηκε κοντά σε τέμενος στην Τζάφα.

«Έπειτα από μια δύσκολη νύχτα, και έπειτα από πολλές ώρες δουλειάς της ισραηλινής αστυνομίας, των υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας και του στρατού, καταφέραμε το πρωί (...) να σφίξουμε τον κλοιό γύρω από τον τρομοκράτη, που σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών», σημείωσε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε ο επικεφαλής της ισραηλινής αστυνομίας Γιαακόβ Σαμπτάι, διευκρινίζοντας ότι κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε στην επιχείρηση.

Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν αποκάλυψαν την ταυτότητα του δράστη της επίθεσης, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι περίπου δέκα χθες βράδυ στο κέντρο του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ονομαζόταν Ράιντ Χάζεμ και καταγόταν από την Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε σειρά επιδρομών στον τομέα αυτό, από όπου καταγόταν επίσης ο δράστης προηγούμενης επίθεσης με πέντε νεκρούς, ανάμεσά τους δύο Ουκρανούς και ισραηλινό άραβα αστυνομικό, στο Μπνέι Μπρακ, κοινότητα υπερορθόδοξων εβραίων, προάστιο του Τελ Αβίβ.

Τρεις μαχητές του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, του δεύτερου ισχυρότερου παλαιστινιακού ισλαμιστικού ένοπλου κινήματος, μετά τη Χαμάς, σκοτώθηκαν σε ανταλλαγές πυρών κατά τη διάρκεια των επιδρομών. Χθες βράδυ, ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ «χαιρέτισε» την επίθεση στο Τελ Αβίβ.

