Κοινωνία

Σκιάθος - Τροχαίο: Ηλικιωμένος με άνοια πάτησε τη σύζυγό του με το αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διακοπές για ένα ζευγάρι κατέληξαν σε τραγωδία. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Ένα φρικτό τροχαίο συνέβη στη Σκιάθο με εμπλεκομένους ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Άγγλων, που έκανε διακοπές.

Ο 83χρονος άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, παρέσυρε την 80χρονη σύζυγό του και πέρασε από πάνω της με το αυτοκίνητό του δίχως να αντιληφθεί ότι βρισκόταν μπροστά του, όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία. Όταν συνειδητοποίησε το δυστύχημα, υπέστη σοκ. Της έριξε μία κουβέρτα για να μην κρυώνει και καθόταν δίπλα της στα χαμένα.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν ο ηλικιωμένος ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι με το αυτοκίνητό του. Αντιλαμβανόμενη η σύζυγός του ότι θα οδηγούσε, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, taxydromos.gr , έσπευσε να τον αποτρέψει να πάρει το αυτοκίνητο. Το ίδιο και ο γαμπρός του.

Ωστόσο, ο 83χρονος ήταν αμετάπειστος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γαμπρός του πλησίασε τον ηλικιωμένο από την πλευρά του οδηγού και του φώναζε να σταματήσει. Η σύζυγος του από την πλευρά της μπήκε μπροστά από το αυτοκίνητο ακουμπώντας επάνω στο αυτοκίνητο τα χέρια της. Ακολούθησαν στιγμές αρχαίας τραγωδίας με τον θάνατο να καραδοκεί.

Ο ηλικιωμένος έβαλε μπροστά, ενώ τσακωνόταν με τον γαμπρό του. Η άτυχη γυναίκα φοβήθηκε, έκανε μερικά βήματα προς τα πίσω και γλίστρησε. Ο 83χρονος δεν αντιλήφθηκε ότι ήταν πεσμένη μπροστά του. Πέρασε πάνω από τη σύζυγό του με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια έπεσε σε πρασιές.

Άμεσα κλήθηκε το Κέντρο Υγείας Σκιάθου για βοήθεια. Όμως, οι διασώστες του πληρώματος που έφθασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή. Ήταν μελανιασμένη και χτυπημένη στο κεφάλι και τον αυχένα. Δεν πρόλαβαν να δώσουν καμία βοήθεια στην άτυχη ηλικιωμένη.

Στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού σήμανε συναγερμός. Άμεσα αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο. Αντίκρισαν τον ηλικιωμένο σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν είχε καταλάβει πλήρως τι είχε συμβεί. Αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα έκλαιγε και ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Δεν ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς.

Η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 80χρονη ήταν κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας. Ωστόσο, επισκεπτόταν συχνά το νησί του Παπαδιαμάντη και διέμενε σε εξοχική κατοικία που είχε αγοράσει με τον σύζυγό της πριν από χρόνια. Είχε πάντοτε μία πολύ καλή σχέση με τον 83χρονο, όπως ανέφεραν οικείοι τους, χωρίς εντάσεις.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου σχημάτισε δικογραφία κατά του συζύγου της για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο ηλικιωμένος κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα στην Εισαγγελία Βόλου για κατάθεση.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα και Μαλένα: τα νέα στοιχεία δείχνουν εγκληματική ενέργεια

Σπάρτη: Γυναίκα μαχαίρωσε 50χρονο

Πανελλαδικές 2022: οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα