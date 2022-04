Αθλητικά

NBA – Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς πήραν το ντέρμπι με τους Σέλτικς

Ο Greek Freak ήταν για ακόμη μια φορά εντυπωσιακός και βοήθησε τα «Ελάφια» να περάσουν στη δεύτερη θέση της Ανατολής.

Παίζοντας εξαιρετική άμυνα στην τελευταία περίοδο οι Μπακς, επικράτησαν των Σέλτικς με 127-121 στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι και ανέβηκαν στην 2η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 50-30. Οι «Κέλτες» έπεσαν στο 50-31 και είναι τρίτοι ενώ την πρώτη θέση έχει εξασφαλίσει το Μαϊάμι με ρεκόρ 52-28.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ασταμάτητος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (11/17 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 7/10 βολές), 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 38 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός και ο Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος είχε 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα ενώ 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ πρόσθεσε ο Κρις Μίντλετον.

Για τους φιλοξενούμενους, που αγωνίσθηκαν χωρίς τους Τζέισον Τέιτουμ, Αλ Χόρφορντ και Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε triple double με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ (ισοφάρισε ρεκόρ καριέρας) ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάρκους Σμαρτ με 29 πόντους και 7/12 τρίποντα.

Στα τελευταία δύο παιχνίδια της κανονικής περιόδου, οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τους Πίστονς και τους Καβαλίερς.

